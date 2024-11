Montalto, il comitato per il No al fotovoltaico selvaggio: “Una prima vittoria per il nostro territorio”

Riceviamo dal Comitato No Fotovoltaico selvaggio e pubblichiamo

Siamo orgogliosi di annunciare che il Consiglio Comunale di Montalto di Castro ha approvato all’unanimità una delibera di indirizzo contro la proliferazione incontrollata di impianti fotovoltaici ed eolici.

Questo è un grande passo avanti per proteggere il nostro territorio e avvicinarci a un futuro sostenibile e rispettoso delle nostre radici. La battaglia è stata dura, ma la voce dei cittadini è stata finalmente ascoltata.

Ora guardiamo avanti: il prossimo obiettivo è coinvolgere sempre più la società civile e garantire che le aziende già presenti sul territorio contribuiscano al benessere della comunità. Lavoriamo insieme per raggiungere un traguardo ambizioso ma necessario: bolletta zero per le famiglie e le attività locali!

Grazie a tutti i cittadini, ai membri del comitato e ai consiglieri comunali che hanno reso possibile questo risultato. Non ci fermiamo qui: il cammino continua!