Montalto, il PD: “L’amministrazione rende difficile l’esistenza dei camperisti alla Marina”

Riceviamo dal circolo PD di Montalto di Castro e Pescia Romana e pubblichiamo

L’amministrazione rende difficile l’esistenza dei camperisti alla Marina: saltano le prenotazioni al ristorante e non solo!

È con rammarico che il nostro consigliere comunale di riferimento, Quinto Mazzoni, ci comunica di aver ricevuto diverse chiamate da parte di camperisti, e cosa più agghiacciante, da parte di due imprenditori della ristorazione, ieri mattina, a seguito dell’inospitale azione del Comune nei confronti di alcuni camperisti che avevano deciso di trascorrere presso il nostro lido il lungo weekend del 25 Aprile.

Essi, dopo essersi posizionati nell’area retrostante il “palazzo a strisce”, alla Marina di Montalto, sono stati costretti, per disperazione, dopo un sopralluogo dei Vigili urbani, a rimuovere i loro mezzi dall’area e ad andarsene altrove, Tarquinia, Capalbio… Una situazione che, oltre a tutto ciò che ne consegue, ha visto annullate prenotazioni in ristoranti, all’ultimo momento, quelle stesse che portano una boccata di ossigeno dopo dieci anni di blocco quasi totale.

Inutile ricordare l’ovvia importanza dei turisti sul nostro territorio, soprattutto al ridosso della stagione estiva, quella che, trovandoci sulla costa, è la migliore dell’anno per far girare l’economia e che da da vivere a centinaia di attività, cooperative, società, dipendenti e operatori di diverso genere. Uno scacco insomma, contro chi aveva deciso di sceglierci per trascorre due giorni di relax, e per chi non aspettava altro che ripartisse il ritmo della stagione più produttiva dell’anno.

Ci auguriamo vivamente che la nuova Amministrazione riesca a recuperare tanto grave errore, e che, nel frattempo, questo scenario non si ripeta ancora. Il consigliere Mazzoni aveva presentato una mozione per un’area attrezzata Camper in una seduta consigliare del 25 Maggio 2020, approvata, ma mai realizzata. “Questo è il risultato!” afferma sconcertatato Mazzoni. Grazie all’amministrazione uscente.