Montalto, Insieme: “Il Palazzetto: luogo di sport o giungla?”

Riceviamo dall’Ass. Insieme – Montalto di Castro e Pescia Romana e pubblichiamo

Siamo al 13 settembre e la stagione sportiva è ormai iniziata, tranne qualche caso eclatante che affronteremo nei prossimi giorni. A seguito di varie lamentele siamo così andati a controllare lo stato dei luoghi del palazzetto dello sport

Si potrebbe chiamare giungla dello sport: quello che ci si trova davanti (foto allegate) è infatti un immobile lasciato abbandonato per tutta l’estate dove l’amministrazione del “faremo dell’ordinario la normalità” dal 13 giugno non è riuscita a programmare nemmeno un taglio di poche migliaia di euro per presentare ai fruitori delle attività una struttura quantomeno decente

Per chi non lo sapesse mentre l’interno del palazzetto è in gestione a varie associazioni che da anni svolgono egregiamente il loro lavoro, al comune spetta la manutenzione delle zone esterne: ebbene in 90 giorni, mentre continua la campagna #ecolpadiquellidiprima l’erba, per colpa dell’incapacità dell’amministrazione Socciarelli, è cresciuta in stile foresta amazzonica. Idee in comune, poche, ma confuse!