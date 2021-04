Montalto: “L’acqua é un bene fondamentale: sprecarla è inaccettabile”

Riceviamo dai consiglieri Fedele, Socciarelli e Corniglia e pubblichiamo

Sprecare acqua é inaccettabile e non ammette scusanti. Sono giorni che vengono segnalate perdite alle condutture in diversi posti del Comune di Montalto di Castro e non vi viene posto rimedio. Perché non vengono disposti gli interventi? Dove sono i soldi per finanziare le manutenzioni straordinarie del servizio idrico? Dov’é la buona e lungimirante amministrazione tanto decantata dal nostro Sindaco? Un bene prezioso e vitale come l’acqua va tutelato e deve essere una priorità per l’amministrazione ma per la maggioranza che ci governa le priorità sono il cambio look ed i selfie con l’onorevole di turno. Intanto il contatore gira ed a pagare saremo noi cittadini con le nostre tasse. I responsabili di questa inefficienza devono risponderne ed andare a casa.