Montalto, l’associazione “Gli amici del mare” debutta pulendo la spiaggia di Pescia Romana

Sotto il tepore di un sole che splende, sulle rive della marina di Pescia Romana, nasce l’associazione “Gli amici del mare”, per la salvaguardia e la cura delle nostre spiagge ed il rispetto e la pulizia dell’ambiente, sul territorio di Montalto e Pescia.

La nuova associazione sembra già aver riscosso molte adesioni da questa prima uscita, volta alla pulizia della spiaggia di Pescia Romana, raccogliendo numerose adesioni di moltissimi volontari che, dopo essersi dati appuntamento on line, si sono incontrati off line, ed hanno rastrellato l’arenile di Pescia Romana, nella frazione di Montalto di Castro.”Qui non c’entra la politica” – affermano i soci fondatori – “ma la buona volontà e l’interesse per un mondo più pulito, che parte dal rispetto per l’ambiente e volge alla salvaguardia di tutta la specie umana!”. Ci vediamo domenica, alle 9:30, alla Marina di Montalto, presso il Cambusiero. Tu che fai, vieni?

Gianluca Orazi

Ramacandra Gamberini

Alessandro Petronio

Quinto Mazzoni

Riccardo Valentini