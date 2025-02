Montalto, l’associazione Insieme: “La maggioranza si spacca al consiglio del 22 gennaio”

Riceviamo dall’Ass. Insieme Montalto di Castro e Pescia Romana e pubblichiamo

Il consiglio comunale dello scorso 22 gennaio, durato appena undici minuti, ha messo in luce un ulteriore segnale di fragilità politica per l’attuale amministrazione. Dopo quasi tre anni di mandato e l’assenza di un assessore ai Lavori Pubblici, dimessosi nell’agosto 2023 senza mai essere sostituito, si è consumata una nuova puntata che merita una riflessione.

All’ordine del giorno figurava l’approvazione di un Piano di Utilizzazione Aziendale (PUA) a Pescia Romana. Come ben spiegato dall’assessore Atti, la proposta era finalizzata a migliorare le condizioni di un’area che ospita un’attività inclusiva, strettamente legata ai disabili, e che rappresenta un motivo di orgoglio per la comunità. Nonostante le rassicurazioni sulla regolarità della pratica, il consigliere di maggioranza Decimo Rosi ha deciso di votare contro “perché l’attività di campeggio è qualcosa che la legge permette… ma va in contrasto con quella che è un’attività prettamente agricola”

Questo episodio evidenzia una spaccatura interna alla maggioranza. I numeri per andare avanti ci sono, ma politicamente le divergenze appaiono sempre più evidenti. Il voto contrario di Rosi, nonostante le spiegazioni tecniche ricevute, riflette un malessere che va oltre la singola questione, evidenziando una difficoltà nel trovare una visione condivisa: Il segnale politico è chiaro.

Fortunatamente, il PUA è stato approvato grazie al voto favorevole del resto della maggioranza e della minoranza, consentendo di raggiungere un risultato positivo per la comunità. Dopo 32 mesi di mandato, il continuo richiamo alle responsabilità delle precedenti amministrazioni non può più bastare a mascherare le crepe interne. La coesione appare un miraggio e chissà che le porte girevoli del Consiglio comunale non siano pronte a riattivarsi?