Montalto, l’associazione Insieme su via Tre Cancelli: “Finanziamento ottenuto dall’amministrazione Caci”

Riceviamo dall’Ass. Insieme – Montalto di Castro e Pescia Romana e pubblichiamo

Siamo molto felici che siano iniziati i lavori per il secondo lotto a via Tre Cancelli. Un progetto, come potrete leggere negli atti dell’attuale giunta (foto allegata) che sarà realizzato con un finanziamento chiesto e ottenuto dall’Amministrazione Caci grazie ai fondi PNRR 2021 del Ministero Economia e Finanze. Il progetto già inserito nel piano delle opere pubbliche a maggio 2022 dalla maggioranza Caci e per cui questa amministrazione ha avuto la fortuna di trovarsi ad eseguirlo.

Come dicevamo il finanziamento, leggendo gli atti è stato preso nel 2021 e liquidato alle casse comunali a luglio 2022. Grazie giunta Socciarelli per aver portato avanti le idee, i finanziamenti e i progetti della giunta Caci: evidentemente non era poi tutto così male.