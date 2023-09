Montalto, l’opposizione lancia una mozione di sfiducia nei confronti della sindaca Socciarelli

Riceviamo da Angelo Brizi, Elisabetta Puddu, Luca Benni e Angelo Di Giorgio e pubblichiamo

È l’ora della verità! Questo pomeriggio, come opposizione, abbiamo integrato la richiesta di Consiglio comunale straordinario, con una mozione di sfiducia, nei confronti della Sindaca Emanuela Socciarelli, che dato il lunghissimo silenzio, seguito alle dimissioni di Francesco Corniglia, richiederà a tutti i componenti del consiglio comunale l’espressione delle loro posizioni, in merito all’attuale maggioranza e la sua composizione.

Le motivazioni che ci hanno indotto alla presentazione della mozione di sfiducia sono molteplici, in primis la situazione in cui versa il paese. Tuttavia sarà lo strumento con il quale, imprescindibilmente ogni componente del Consiglio Comunale ed in particolare modo della maggioranza, renderà chiara la propria posizione e le proprie intenzioni, un atto dovuto all’intera cittadinanza di Montalto di Castro e Pescia Romana.