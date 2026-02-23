Montalto Marina, il PD attacca: “Manca una strategia per turismo ed economia”

Riceviamo dal circolo locale PD di Montalto di Castro e Pescia Romana e pubblichiamo

Come forza politica molto presente nel territorio denunciamo da tempo la totale assenza di una programmazione seria e di una strategia strutturata per il rilancio turistico ed economico di Montalto Marina. Lo abbiamo ribadito anche recentemente: interventi isolati, occasionali, scollegati tra loro – per quanto talvolta utili – non possono essere scambiati per investimenti inseriti in una visione organica di sviluppo.

Governare significa pianificare. Significa avere un progetto pluriennale, obiettivi chiari, strumenti concreti. Non basta intervenire “a spot” o rincorrere l’emergenza del momento.

Le recenti chiusure di locali storici, presenti sul territorio da oltre cinquant’anni, rappresentano un segnale allarmante. Non si tratta di singole vicende imprenditoriali, ma dell’effetto di un contesto che da anni non riesce a generare crescita stabile, flussi turistici continui e opportunità per chi investe.

È la verità: le attività dovrebbero aprire, non chiudere. Dopo quattro anni la Marina è più povera. Questo è il dato oggettivo. Quando un territorio perde attività economiche significa che non è stato capace di creare le condizioni per attrarre persone, investimenti, presenze. Vuol dire che la compagine che ha vinto le elezioni non aveva un’idea chiara di come innescare una crescita reale in termini di flusso turistico, facendo leva sul potenziale straordinario del nostro territorio. E dopo quattro anni, è legittimo chiedersi se non sia giusto che se ne occupi qualcun altro.

Il cosiddetto “restyling” annunciato dall’amministrazione si traduce prevalentemente in asfaltature e manutenzione ordinaria. Interventi necessari, certo, ma che rientrano nella gestione normale di un Comune. Non possono essere presentati come un piano di rilancio.

Manca una strategia capace di collegare mare, cultura e patrimonio archeologico, a partire dal Parco Archeologico di Vulci, che dovrebbe essere il fulcro di un progetto integrato di attrazione turistica. Manca un calendario stabile di eventi di richiamo nazionale e internazionale. Manca un piano di marketing territoriale che dia identità, riconoscibilità e continuità alla Marina.

Senza una visione complessiva, ogni intervento resta episodico. E intanto le serrande si abbassano. Non è una polemica sterile: è una richiesta di responsabilità e di cambio di passo. Montalto Marina ha bisogno di programmazione, di coraggio e di una strategia vera. Non di annunci.