Montalto, Mazzoni: “Costretti ad “Attraversamenti selvaggi” da questa amministrazione”

Riceviamo da Quinto Mazzoni, Consigliere comunale di Montalto di Castro, e pubblichiamo

Costretti ad “Attraversamenti selvaggi” da questa amministrazione. Piazzale Tuscania: ragazzi in mezzo alla carreggiata all’uscita dell’aurelia, per un ponte di legno mai più aggiustato e nessuna realizzazione di percorsi alternativi.

E mentre cresce di anno in anno il rischio all’incolumita pubblica, le promesse diventano favole, raccontate da un’amministrazione inerme, nonostante le mie due Mozioni presentate e discusse in consiglio Comunale il 31 ottobre ed il 9 aprile 2019, purtroppo , bocciate irresponsabilmente con arroganza da questa maggioranza, oltre un’interrogazione presentata in Consiglio il 26 Maggio 2020, la rotatoria di Piazzale Tuscania resta così, attraversata a piedi da tutti, residenti di una “Montalto dimenticata” e studenti della scuola superiore IPSEOA (l’alberghiero), delle mamme con i passeggini che raggiungono l’asilo nido, e di tutti i fruitori dei servizi presenti in quell’area.

Ci vuole il coraggio degli incoscienti per lasciare tutti coloro che transitano in quei luoghi alla mercé della sorte. Non si può continuare a sfidare il rischio, passare dalla fermata degli autobus, (l’altra sponda) a località arcipretura, e viceversa, è una roulette russa che nessuno deve più provare transitando, a piedi o in auto, a queste costosissime condizioni di rischio.

Per tutti questi motivi ho presentato l’ennesima pec di richiesta di intervento urgente in quella zona, a seguito di numerosi solleciti, sia verbali che scritti, anche in sede di Consiglio comunale.

La mia preoccupazione è poi aggravata dalla situazione dei giardini della rimembranza, aperto su un lato, con il rischio che i piccoli fruitori raggiungano la strada. Dopo una proposta di intervento volontario, che presentai lo scorso 9 aprile 2021, dove mi si rispondeva che questa Amministrazione avrebbe provveduto ad esso ed altri piccoli lavori, c’è stato un nuovo nulla di fatto. I cittadini non possono essere lasciati a se stessi per un tempo così prolungato. Mi auguro che il Sindaco lo comprenda e non attenda oltre.