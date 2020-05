Montalto, Mazzoni (PD): “Consiglio comunale: saltano tutti i punti della maggioranza!”

Riceviamo da Quinto Mazzoni e pubblichiamo

Dal 29 Novembre 2019 il Consiglio comunale non viene più riunito. Convocato, dopo sei lunghissimi mesi, dal Presidente Valentini, costretto da una richiesta protocollata da tutti i Consiglieri di opposizione, all’ultima data utile, è il giorno nero della maggioranza, con una giunta nuova di zecca, che, incoscientemente, mette a nudo tutta la sua fragilità amministrativa.

Saltano, infatti, tutti i loro punti all’ordine del giorno, discusse solo le mozioni e le interrogazioni presentate dai Consiglieri di opposizione! Un danno nell’immagine dei nostri amministratori che arrancano e che dovranno chiedere scusa a tutti coloro che hanno presentato, già da tempo, un PUA, uno dei quali a Dicembre 2019. Il non avere riunito il Consiglio comunale in questi sei mesi, e il non essere stati in grado di gestire il Consiglio di lunedì scorso per loro stesse mancanze, fa saltare i punti all’ordine del giorno della maggioranza, e così l’approvazione degli stessi PUA!

Non è negligenza, e non si può parlare di una svista. Chi ci Amministra lo sa davvero fare? In ogni caso, quanto meno, abbiamo potuto discutere le nostre mozioni: la creazione di due aree di sosta per i camper; un impianto di illuminazione per la pineta comunale, a fronte di una fruizione anche serale in sicurezza; la messa in sicurezza dell’attraversamento pedonale sulla strada Castrense, da strada di Campomorto; la realizzazione di un “drive in” dove poter svolgere cinema all’aperto, spettacoli teatrali e concerti musicali.

È con piacere che possiamo comunicarvi l’approvazione della proposta “drive in” e di aree di accoglienza per i camper, mozioni presentate da un PD dall’opposizione costruttiva, al contrario di quanto qualcuno vuol far credere. Abbiamo interrogato questa amministrazione anche sulla questione occupazionale dei residenti e delle società/ imprese locali, presso il cantiere Enel “Alessandro volta”. Il Sindaco facente funzione ci ha risposto che è tutto a posto. Tuttavia, la disoccupazione resta alta, e l’occupazione dei nostri concittadini, all’interno della centrale, è quasi nulla. Una domanda sorge spontanea, quando affermate “andiamo avanti” avete chiaro dove siamo diretti?

Quinto Mazzoni

Consigliere comunale PD