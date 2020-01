Montalto, Mazzoni (PD) denuncia un atto vandalico contro un membro del direttivo

Riceviamo da Quinto Mazzoni e pubblichiamo

I segni di inciviltà sono la manifestazione di pensiero di chi non ha il coraggio delle idee e con atti di vandalismo si permette ingiustamente di rovinare ciò che suo non è, o di minacciare, nascosto dietro una lettera! Non è la prima volta che accade, purtroppo, è successo a me, in prima persona, con tanto di letterine anonime, auto imbrattata da una croce celtica, con vernice spray, ed altre scorrettezze gravi, che è meglio non stia qui ad elencare.

Tuttavia, spiegatemi, per favore, perché tanta maleducazione, inciviltà e un così forte astio, che ormai nel nostro paese ha preso piede, e spinge quel pugno di cittadini, per fortuna un piccolissimo gruppetto, a compiere tali atteggiamenti meschini ed irrispettosi. Perché ieri, vi siete permessi di scrivere sciocchezze con un chiodo sulla carrozzeria dell’auto di un mio carissimo amico, forse perché è un membro del Direttivo e della segreteria del Circolo che coordino? Forse perché ha il coraggio di esporre le sue idee?

Piena solidarietà ad Alessio, mi spiace per questo atto vergognoso. Mentre si continua ad alzare i toni del confronto politico, si attaccano le persone sul personale, e ci si trasforma in nemici e non in avversari, ricordo a tutti che:

serve il confronto e non lo scontro!

Mi auguro che, in futuro, chiunque amministrerà il nostro paese, riuscirà a sciogliere questo clima di scontri, tra “faide” e schieramenti diversi, come in una guerra di pensiero, riportando un confronto sereno fra tutti i cittadini nella diversità delle idee e delle espressioni! Non siamo nemici, ma tutti cittadini dello stesso Comune!

Quinto Mazzoni

Consigliere comunale PD