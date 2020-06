Montalto, Mazzoni (PD): “La storia infinita di viale dei Pini a Pescia Romana”

Riceviamo da Quinto Mazzoni e pubblichiamo

La storia infinita di Viale dei pini a Pescia Romana. Il Comune, dopo comunicati stampa vetrina, e dopo aver avviato realmente le pratiche, finirà l’acquisizione? O si è accorto della paradossalità della sua scelta imponderata? Nel frattempo, viale dei Pini è diventato il viale della paura.

Il 6 febbraio 2019 una delegazione del PD, accompagnata dal Segretario e Consigliere Quinto Mazzoni, a colloquio con il presidente della Provincia, Pietro Nocchi, e dirigenti , ha ottenuto dagli stessi, la presa in carico ufficiale per il rifacimento di viale dei pini, una via molto transitata, sia dai cittadini che dai turisti, quale importante collegamento tra i due borghi, le campagne, le spiagge. Questa strada, a causa delle diverse criticità, che purtroppo conosciamo tutti , è diventata, pressoché, impraticabile.

L’amministrazione comunale, forse non gradendo il nostro impegno, e il risultato ottenuto, due mesi dopo, il 16 Aprile, esce sulla stampa così :”Dopo anni di disagi la Provincia di Viterbo ha accettato la proposta della cessione al Comune delle strade Viale dei Pini a Pescia Romana e via Tirrenia a Montalto di Castro, fino al piazzale della stazione ferroviaria.”

È il delirio, ci siamo accaparrarsi un debito, due strade ed un piazzale, mentre un fiero Valentini afferma:” si tratta di due strade che ricadono in ambiti ormai completamente urbanizzati che richiedono una gestione diretta da parte del Comune anche per snellire la burocrazia in termini di viabilità ed eventuali migliorie.”

Tuttavia, da quell’orgoglioso annuncio il Comune non ha più provveduto a terminare il procedimento di acquisizione, legando le mani alla provincia, che invece avrebbe ristrutturato la strada nell’immediato. Il risultato è sotto gli occhi di tutti: la strada è sempre più impraticabile e pericolosa.

Dopo la richiesta effettuata per le suddette acquisizioni, da parte del nostro sindaco, il Consiglio provinciale, il 16 Aprile 2019, approva la cessione delle strade e del piazzale richiesti, e ne trasmette l’esito positivo, via pec al nostro Comune. La provincia ha ottemperato a tutti i suoi obblighi, la nostra Giunta comunale non ha più risposto da quella data.

Un’amministrazione inconcludente, che continua a governare lasciandoci in balia delle situazioni più disagiate e rischiose, in cui un Comune possa trovarsi. Non assumersi così tante responsabilità è un fatto grave! Vergogna! Se non sapete amministrare non lo potete fare!

Il Circolo PD di Montalto di Castro e Pescia Romana

Quinto Mazzoni Segretario