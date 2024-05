Montalto, parte dal Teatro Lea Padovani il tour 2024 di Arisa

Parte dal teatro Lea Padovani di Montalto di Castro con la data zero, il tour 2024 di Arisa. Reduce dal successo come giudice di “The Voice Senior”, proporrà in concerto tutto il suo repertorio, compresi i brani che l’hanno vista protagonista in diverse edizioni del Festival di Sanremo e vincitrice nel 2014 con “Controvento”.

Dettagli dell’Evento

Mercoledì 15 maggio alle ore 21.30 saranno disponibili i biglietti in prevendita, che potranno essere acquistati tramite il seguente link: TicketOne – Arisa. Per ulteriori informazioni sull’evento, è possibile visitare il sito web del Teatro Lea Padovani: Teatro Lea Padovani.

Organizzazione e Collaborazioni

L’evento è prodotto e organizzato da ColorSound e Pool Music Agency in collaborazione con il Comune di Montalto di Castro (Vt).