Montalto, scuole aperte si da domani 10 gennaio: “Seguiamo l’intesa frutto della riunione in Provincia”

Montalto di Castro conferma l’apertura delle scuole per il 10 gennaio: lo conferma l’amministrazione comunale in un post sulla propria pagina Facebook. “Nel pomeriggio di ieri – scrivono dal Comune – si è tenuta la riunione convocata dal Presidente della Provincia di Viterbo con i Sindaci della Tuscia, il Provveditorato agli studi di Viterbo e la ASL. Si è discusso sull’opportunità o meno di chiudere le scuole ed è stata trovata un’intesa comune per la regolare riapertura per lunedì 10 gennaio. La situazione verrà monitorata costantemente per verificare l’andamento dei contagi”.