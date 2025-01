Montalto, tre arresti effettuati dai Carabinieri: “Grazie per l’impegno durante le festività”

Riceviamo dal Comune di Montalto di Castro e pubblichiamo

“A nome dell’amministrazione comunale esprimo i più profondi ringraziamenti ai carabinieri della stazione di Montalto di Castro per le operazioni di prevenzione e sicurezza condotte sul finire del 2024”. Così il sindaco di Montalto, Emanuela Socciarelli, nel commentare la notizia dei tre arresti effettuati in città tra il 24 e il 30 dicembre. I militari hanno tratto in arresto tre cittadini tunisini, uno accusato di furto e due di detenzione ai fini di spaccio.

“Territorio presidiato anche nel corso delle festività”

“Anche durante le festività natalizie – prosegue Socciarelli – i carabinieri hanno presidiato il territorio comunale, garantendo la sicurezza all’interno della nostra comunità. Stando a quanto si apprende, uno degli arrestati avrebbe minacciato gli agenti con un coltello, fatto gravissimo che condanniamo e per il quale esprimiamo piena solidarietà agli uomini dell’Arma. Inoltre, le due persone accusate di spaccio sono state trovate in possesso di 7 grammi di eroina e 8 grammi di cocaina, fatto che ci impone serie riflessioni sul tragico fenomeno del consumo di droghe nel nostro paese, soprattutto tra i giovani”.

“Impegno costante dell’Arma contro criminalità e droga”

“Il costante impegno dei carabinieri sul fronte della lotta alla criminalità e alla droga – conclude il sindaco – merita ampi riconoscimenti da parte delle istituzioni e dei cittadini. Auspichiamo, come Comune, di poter contribuire ad instaurare una sempre maggior collaborazione con tutte le forze dell’ordine al fine di dare risposte concrete su una tematica di fondamentale importanza come quella della sicurezza e della prevenzione dei reati”.