Montalto2022, a Pescia Romana Angelo Di Giorgio ha presentato la sua lista “Ambiente e Progresso”

Riceviamo dalla lista Ambiente e Progresso e pubblichiamo

Il 21 maggio si è svolta presso la sede del Centro Anziani di Pescia Romana la presentazione della lista “Ambiente e Progresso” che vede come candidato sindaco il Prof. Angelo di Giorgio.

La manifestazione ha fatto seguito, a distanza di una settimana, alla presentazione tenuta a Montalto, presso il Complesso di San Sisto.

Si è trattato di una reiterazione dovuta, dal momento che la distanza da Montalto , la presenza di una folta rappresentanza di popolazione anziana, il doveroso rispetto per un’ampia fetta di popolazione caratterizzata da un forte senso di appartenenza al proprio territorio hanno reso necessario un incontro in loco.

Nel corso della manifestazione sono stati ribaditi i principali temi del programma elettorale e sono stati approfonditi alcuni temi legati specificamente alla realtà di Pescia Romana.

Il programma e la lista hanno riscosso un caloroso consenso nella popolazione di Pescia, reiterando quanto accaduto a San Sisto, ed hanno testimoniato del senso di appartenenza e di comune visione dei problemi della intera comunità montaltese.

La lista è composta da 6 donne: Paola Cognigni, Liana Lupidi, Paola Mariotti, Eleonora Mencarani, Daniela Petrino, Eleonora Sacconi e 6 uomini: Stefano Bartoli, Alessandro Falaschi, Narcis Iftode, Giulio Lazzari, Roberto Persichini, Alessandro Viola, è stata particolarmente apprezzata, come anche la presenza di noti rappresentati del territorio di Pescia, in particolare nelle figure di Franco Persichini ed Eleonora Sacconi. Si tratta dell’unica lista che ha inserito un candidato rumeno, Narcis Iftote, per una giusta rappresentanza dei 1000 rumeni che rappresentano oltre il 10% dei residenti di Montalto e Pescia.

Forte consenso ha riscosso la novità della lista sia nella figura del candidato Sindaco che dei candidati consiglieri, non coinvolti nella precedente amministrazione, fatta eccezione per una sola figura, e la qualità dei candidati. Si tratta nella totalità di professionisti o lavoratori autonomi, impegnati nel proprio lavoro, ma pronti a sacrificare tempo ed energie per sostenere il gravoso programma elettorale cui si sono legati.

Il candidato sindaco, Prof. Angelo Di Giorgio, ordinario fr di chirurgia generale e oncologica della Sapienza di Roma, montaltese di adozione, è alla guida di questa compagine e metterà a disposizione la sua esperienza gestionale nel settore pubblico e nella imprenditoria privata, oltre il bagaglio di conoscenze e rapporti in vari settori della vita pubblica nazionale, utili alla realizzazione del programma elettorale.

Il riordino del bilancio e la riorganizzazione delle risorse umane dell’amministrazione saranno i passi preliminari per l’attuazione del programma. I problemi di fondo, rappresentati dalla stabilizzazione dei rapporti con Enel, fondamentali per il bilancio comunale, la sicurezza ambientale dei nuovi impianti di produzione e la riqualificazione dell’area e delle strutture ex nucleari, oltre che dal contrasto su base tecnica alla possibile realizzazione del Deposito nazionale unico dei Rifiuti Radioattivi nel territorio, costituiscono in prospettiva i temi di maggiore e continuativo impegno.

Il sostegno alle fragilità, gli incentivi a favore della natalità, dell’accesso alla istruzione universitaria e dei servizi sociali rappresentano i principali settori di intervento per la tutela sociale.

Il supporto all’accesso ai fondi europei, nazionali e del PNRR e l’acceso ai biodistretti saranno la base per la tutela e l’incentivo al settore agricolo.

Una corretta e garantista gestione dei bandi per l’affidamento delle concessioni demaniali marittime a fronte della applicazione della direttiva Bolkestein, la revisione del progetto di arginatura della foce del Fiora a favore della fruizione degli attracchi per il settore della pesca e del diporto, il rilancio della Parco di Vulci saranno le iniziative più rilevanti a favore dell’economia e del turismo.

La riqualificazione di Marina di Montalto e della Marina di Pescia Romana contribuiranno al rilancio del turismo.

Possibili accordi per la creazione di aree dedicate alla logistica, a supporto del prossimo delle aree di acceso al centro storico e di piazzale Gravisca ampliamento della attività di scalo merci del Porto di Civitavecchia favorirà significativamente il rilancio dell’area industriale.

Una stretta collaborazione con le istituzioni preposte, una serrata vigilanza del territorio e degli appalti pubblici, garantirà una efficace tutela dal rischio di infiltrazione della illegalità e delle organizzazioni criminali.

Il successo della manifestazione di Pescia, abbinato a quello di Montalto, ha ulteriormente testimoniato il consenso della popolazione montaltese nei confronti dei candidati e del programma costituendo un ottimo punto di partenza per una sfida elettorale che si preannuncia difficile e combattuta, ma alla portata della Lista Ambiente e Progresso.