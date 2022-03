Montalto2022, Angelo Brizi: “Non sono il nuovo che avanza, ma ho una squadra giovane per cambiare le sorti del territorio”

Riceviamo da Angelo Brizi e pubblichiamo

Non sono il nuovo che avanza, è chiaro, ma ho deciso di mettere a disposizione la mia esperienza all’interno di una squadra giovane o abbastanza nuova, per cambiare le sorti un territorio che ha perso molto in questi anni, sotto l’amministrazione di chi si presentava come una ventata di aria fresca ed ha mandato gran parte del nostro patrimonio comunale alla malora.

C’è tanto da fare, una delle prime cose, e tra le più importanti, ascoltare con umiltà i cittadini, gli imprenditori… , purtroppo, probabilmente, far riquadrare i conti. Bisognerà mettere a posto strade impercorribili, le marine, le bellissime strutture che versano ormai in un degrado considerevole, e cercare, in tutto questo da fare, di rifornire le risposte necessarie, quelle che il paese si attende da ormai troppo tempo.

Ho deciso di impegnarmi in questo, ed accetto di essere considerato, in un certo qual modo, il ritorno del passato, ma, permettetemelo, le nuove proposte che escono dalle file di questa maggioranza (e cioè che hanno governato fino ad oggi o quasi) per tanti aspetti risultata incapace nel suo operato, e che non sono riusciti a risanare le nostre sorti o a cambiare la rotta di un degrado vertiginoso ed una mancata risposta al cittadino, è che si vantano di essere le nuove proposte, sono davvero una nuova e valida alternativa a questa maggioranza, o la continuazione di un Amministrazione già risultata incapace ? A voi la scelta, io ci sono e vi invito tutti a ripartire insieme.