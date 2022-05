Montalto2022, il 12 giugno le elezioni: lextra.news chiederà un’intervista a ciascuno dei candidati sindaco

La corsa è partita. Non ancora, magari, a pieno regime, ma ci arriverà con la presentazione delle liste e il surriscaldarsi di una campagna elettorale che si annuncia infuocata.

Dopo che sembrava il numero dovesse essere anche più ampio, e con defezioni a sorpresa all’ultima ora, i pretendenti alla fascia tricolore sono cinque: Luca Benni, Angelo Brizi, Angelo di Giorgio, Gianni Petronio ed Emanuela Socciarelli, in rigoroso ordine alfabetico. A sostenerli, con l’ambizione di un posto tra gli scranni dell’aula di piazza Matteotti, un totale di sessanta candidati consiglieri.

Come nelle ultime esperienze elettorali, lextra.news proverà a seguire da vicino queste settimane di avvicinamento al voto, a conoscere e far conoscere ai lettori (in particolare agli elettori montaltesi) i candidati sindaco e le loro proposte programmatiche oltre che, naturalmente, a seguire le operazioni di voto e di spoglio, in programma il 12 giugno.

In quest’ottica, nei prossimi giorni contatteremo i candidati sindaco per chiedere a tutti loro un’intervista: pubblicheremo nella stessa giornata tutte le chiacchierate con coloro che vorranno accettare la nostra proposta. A loro, inoltre, come a tutti i candidati consigliere, offriamo gratuitamente lo spazio del “Riceviamo e pubblichiamo” per la diffusione di comunicati stampa (che possono essere inviati a redazione@lextra.news). I lettori, intanto, possono leggere i nomi dei candidati, suddivisi per lista, a questo link.