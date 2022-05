Montalto2022, il 21 maggio a Pescia Romana il candidato Angelo Di Giorgio presenta lista e programma

Riceviamo dalla lista Ambiente e Progresso e pubblichiamo

Sabato 21 maggio 2022, alle ore 17,30 presso il Centro Anziani di Pescia Romana, il candidato sindaco Angelo Di Giorgio presenterà la lista dei candidati e il programma elettorale. La lista Ambiente e Progresso è, come abbiamo più volte detto, un progetto nuovo, composto da persone che hanno scelto di mettersi a disposizione, nonostante le difficoltà e gli impegno, perché credono fermamente nella possibilità che Montalto e Pescia possano avere per voltare pagina ed avere finalmente quella notorietà che meritano e che oggi appare ancora lontana. Pescia Romana, nello specifico, rientra in un progetto ambizioso, ma realizzabile, che la vedrà appropriarsi del ruolo che merita, come meta turistica di eccellenza. Vi aspettiamo per conoscervi e farsi conoscere!