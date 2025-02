Monte Argentario, aperte le domande per l’assegnazione dei posti barca agli ormeggi comunali

Pubblicati dal Comune di Monte Argentario i bandi per l’assegnazione dei posti barca disponibili presso gli ormeggi comunali. La procedura prevede un sorteggio pubblico tra tutti i richiedenti che avranno presentato domanda entro le ore 12 del 7 marzo 2025, utilizzando gli appositi moduli.

Gli ormeggi disponibili sono situati a Porto Santo Stefano e Porto Ercole. Nello specifico, a Porto Santo Stefano si può fare richiesta per i pontili della Darsena Arturo, con assegnazione annuale per un totale di 52 posti barca, e per la catenaria della Pilarella, disponibile dal 1° maggio al 30 settembre con 61 posti stagionali. A Porto Ercole, invece, la catenaria offre 223 posti stagionali dal 1° maggio al 31 ottobre.

I regolamenti di gestione degli ormeggi, i bandi e i modelli di domanda possono essere consultati e scaricati direttamente dal sito ufficiale del Comune di Monte Argentario all’indirizzo www.comune.monteargentario.gr.it.