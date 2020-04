Monte Argentario, conclusa la prima tranche di buoni spesa per la solidarietà alimentare

Con la consegna alle associazione di volontariato Misericordia e Croce Rossa Italiana si conclude la prima tranche di buoni spesa per la solidarietà alimentare destinati ai nuclei familiari che ne hanno fatto richiesta e che a causa dell’emergenza Corona Virus si sono ritrovati in gravi situazioni economiche.

Fino ad oggi sono 82 le famiglie, per un totale di 221 persone coinvolte, che hanno ricevuto o riceveranno nelle prossime ore i buoni spesa.

Si ricorda che i buoni spesa del Comune sono utilizzabili in tutti gli esercizi commerciali che hanno aderito all’iniziativa. L’elenco completo, in costante aggiornamento, è pubblicato sul sito internet del Comune di Monte Argentario. I buoni per la solidarietà alimentare possono essere spesi esclusivamente per i generi alimentari, con l’esclusione di alcolici e superalcolici, e per l’acquisto di prodotti per l’igiene della persona e della casa.

L’erogazione di questi buoni ha cadenza settimanale. Chi ha già ricevuto i buoni spesa può rinnovare la domanda settimanalmente, se permangono le stesse condizioni, la richiesta va inoltrata attraverso l’indirizzo e-mail buonispesa@comune.monteargentario.gr.it utilizzando l’apposito modulo scaricabile sul sito del Comune.