Monte Argentario, convocato il consiglio comunale

Il Consiglio Comunale di Monte Argentario è convocato per il giorno 29 marzo 2021 alle ore 15,00 in prima convocazione ed eventualmente in seconda convocazione il giorno 30 marzo alle ore 16,00 per la trattazione del seguente ordine del giorno :

1) Comunicazioni del sindaco e del presidente del consiglio comunale

2) Piano di zona peep e pip – Determinazione dei prezzi di cessione delle aree da cedere in diritto di proprieta’ ed in diritto di superficie

3) Destinazione proventi sanzioni ex art. 208 del c.d.s.

4) Approvazione aliquote imu 2021

5) Approvazione aliquota addizionale irpef 2021

6) Approvazione tariffe tari 2021

7) Approvazione regolamento canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del regolamento del canone mercatale ai sensi della legge 160/2019 e relative tariffe.

8) Approvazione programma triennale delle opere pubbliche 2021/2023 ed elenco annuale delle opere pubbliche anno 2021

9) Approvazione programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2021/2023 ed elenco annuale 2021 ai sensi art. 21 d.lgs 50/2016

10) Documento Unico di Programmazione (dup) – periodo 2021/2023 discussione e conseguente deliberazione e contestuale approvazione del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 (artt. 151 – 170 – 172, del d.lgs. n. 267/2000 e art. 10 d.lgs. n. 118/2011)

La seduta si svolgerà in presenza e anche in videoconferenza, con riserva di comunicare eventuali modifiche circa la modalità di svolgimento in relazione alla evoluzione pandemica. Sono assicurate le riprese audiovisive della seduta e la possibilità di assistere al Consiglio in diretta streaming dalla home page del sito www.comunemonteargentario.gov.it