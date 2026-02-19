Monte Argentario, convocato il Consiglio comunale del 23 febbraio: bilancio, regolamenti e debiti fuori bilancio in discussione

Il Consiglio comunale di Monte Argentario è stato convocato in sessione straordinaria per lunedì 23 febbraio 2026 alle ore 9.00 in prima convocazione e, in caso di seduta deserta, per martedì 24 febbraio alle ore 10.00 in seconda convocazione. Dopo l’approvazione dei verbali delle sedute precedenti e le comunicazioni del sindaco e del presidente del Consiglio comunale, l’assemblea sarà chiamata ad affrontare numerosi punti di carattere amministrativo, finanziario e regolamentare. Come di consueto, la riunione sarà trasmessa in diretta streaming dalla home page del sito istituzionale del Comune.

Bilancio, DUP e regolamenti tra i principali punti all’ordine del giorno

Tra gli argomenti in agenda figurano la variazione al Documento Unico di Programmazione 2026–2028 con aggiornamento del Piano delle Alienazioni e la variazione al Bilancio di previsione 2026–2028 ai sensi dell’articolo 175 del Testo Unico degli Enti Locali.

Il Consiglio discuterà inoltre una mozione di solidarietà verso le Forze dell’Ordine, l’approvazione dello schema di convenzione tra enti locali per la gestione coordinata del servizio di formazione del personale nel periodo 2026–2030 e la modifica del regolamento comunale per la concessione di contributi economici, vantaggi indiretti e patrocini. Prevista anche l’approvazione del regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali, in attuazione della Legge di Bilancio.

Aree di Porto Santo Stefano e riconoscimento di debiti fuori bilancio

All’ordine del giorno anche l’acquisizione sanante, ai sensi dell’articolo 42 bis del D.P.R. 327/2001, delle aree situate a Porto Santo Stefano in via dell’Appetito. Infine, l’assemblea sarà chiamata a deliberare sul riconoscimento di due debiti fuori bilancio: uno derivante dalla sentenza n. 760/2026 del Giudice di Pace di Roma e un altro collegato alla sentenza n. 01896/2025 del TAR Toscana, Sezione Terza, ai sensi dell’articolo 194 del Decreto legislativo 267/2000.