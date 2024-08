Monte Argentario, convocato il consiglio comunale: ecco date e ordine del giorno

Riceviamo dal Comune di Monte Argentario e pubblichiamo

Il Consiglio Comunale di Monte Argentario è convocato per il giorno 2 settembre 2024 alle ore 9,00 in prima convocazione ed eventualmente in seconda convocazione il giorno 3 settembre 2024 alle ore 10,00 per la trattazione del seguente ordine del giorno :

1) Approvazione verbali sedute precedenti (19 luglio 2024)

2) Comunicazioni del sindaco e del presidente del consiglio comunale

3) Ratifica delibera g.c. n. 152 del 08.08.2024 avente ad oggetto “Variazione d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2024/2026 (art. 175, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000 con applicazione avanzo di amministrazione”

4) Approvazione del bilancio consolidato del Comune di Monte Argentario per l’esercizio 2023 in base al principio contabile applicato n. 4/4 di cui al decreto legislativo n. 118/2011

5) Adozione del Piano attuativo denominato “Carrubo alto” localita’ Porto Santo Stefano, nonche’ approvazione del relativo schema di convenzione

6) Variazione al dup 2024/2026 nella sezione operativa – parte investimenti – piano annuale e triennale opere pubbliche

7) Variazione al bilancio di previsione esercizio finanziario 2024-2026 (art. 175 c.2 t.u.e.l.)

8) Acquisizione area in localita Boccadoro in Porto Ercole per realizzazione rotatoria a servizio dell’abitato (porz. part.634 fog. 75)

9) Integrazione alla delibera c.c. n. 58 del 19/07/2024 ad oggetto: Approvazione documento unico di programmazione (dup) periodo 2025-2027 (art. 170, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000)

10) Riconoscimento debito fuori bilancio ex art. 194 d.lgs. 267/2000 derivante da sentenza Tribunale di Grosseto n. 599/2024

Sono assicurate le riprese audiovisive della seduta e la possibilità di assistere al Consiglio in diretta streaming dalla home page del sito https://www.comune.monteargentario.gr.it