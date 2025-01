Monte Argentario, da oggi 13 gennaio sosta gratuita sulle strisce blu in attesa dei nuovi parchimetri

A partire da oggi, lunedì 13 gennaio, la sosta nelle strisce blu sul territorio comunale di Monte Argentario sarà gratuita fino all’installazione dei nuovi parchimetri: lo comunica l’amministrazione del Comune costiero, che spiega come la decisione sia legata alle procedure in corso per affidare la gestione dei parcheggi a pagamento all’Azienda Speciale Comunale “Argentario Mobilità & Ambiente” (AMA).

Contrassegni e assistenza presso la Polizia Municipale

L’AMA si occuperà anche del rilascio dei contrassegni auto. Nel frattempo, chi necessita di un contrassegno temporaneo o di assistenza per la procedura tramite QR Code con l’applicazione ArgentApp può rivolgersi al Comando di Polizia Municipale, situato sul Lungomare dei Navigatori. Lo sportello presso il Palazzo Municipale non è infatti più operativo.