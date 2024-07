Monte Argentario, il 19 e 20 luglio il consiglio comunale

Riceviamo dal Comune di Monte Argentario e pubblichiamo

Il Consiglio Comunale di Monte Argentario è convocato per il giorno 19 luglio 2024 alle ore 9,00 in prima convocazione ed eventualmente in seconda convocazione il giorno 20 luglio 2024 alle ore 10,00 per la trattazione del seguente ordine del giorno:

1) Approvazione verbali sedute precedenti (4 giugno 2024)

2) Comunicazioni del sindaco e del presidente del consiglio comunale

3) Adozione P.A.P.M.A.A. Villa Destino con valore di piano attuativo

4) Adeguamento tecnico funzionale P.R.P. Porto Ercole – Approvazione

5) Retrocessione parziale di porzione di terreno fg. 75, part.lle 551 e 554 Porto Ercole

6) Delibera di consiglio comunale n.124/2023 parziale annullamento

7) Atto interpretativo relativo alle modalità applicative della disciplina urbanistica comunale relativo dei parcheggi pertinenziali in deroga

8) Variazione al DUP 2024/2026 nella sezione operativa- parte investimenti – piano annuale e triennale opere pubbliche

9) Salvaguardia degli equilibri e assestamento generale di bilancio con applicazione avanzo di amministrazione – art. 193 art 175 c 8 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267

10) Approvazione Documento Unico di Programmazione periodo 2025-2027 (art. 170, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000)

11) Regolamento comunale per l’assegnazione del “Premio al merito dello studio”