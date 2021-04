Monte Argentario, riapre lo Sportello Immigrati del Comune

Riceviamo dal Comune di Monte Argentario e pubblichiamo

Dal oggi giovedì 22 aprile riapre lo Sportello Immigrati presso la sede comunale di via XX Settembre n.7 a Porto S.Stefano.

Lo sportello informativo per cittadini stranieri, in funzione presso il Comune di Monte Argentario dal 2001, offre gratuitamente consulenza e assistenza in merito alle pratiche che riguardano i cittadini comunitari ed extracomunitari. In particolare si occupa di informazioni sulle diverse tipologie di visto d’ingresso, aiuta a compilare le istanze di rinnovo del permesso di soggiorno, di richiesta del permesso di soggiorno CE (ex carta di soggiorno) e di ricongiungimento familiare.

Lo sportello si propone anche di facilitare il rapporto tra gli stessi cittadini con i vari uffici comunali, la Questura, la Prefettura e le altre Pubbliche Amministrazioni e di fornire le informazioni ad ampio spettro riguardanti problematiche legate all’immigrazione. Lo sportello riceverà solo su appuntamento ( tel. 329 4283111 ).