Monte Argentario, stanziati 26mila euro per i corsi di formazione professionale per gli operatori economici

Riceviamo dal Comune di Monte Argentario e pubblichiamo

Prenderanno il via la prossima settimana i corsi di formazione professionale in favore degli operatori economici del territorio.

La difficile congiuntura economica degli ultimi anni e la pandemia da Covid-19 hanno condizionato negativamente l’industria turistica locale di Monte Argentario e hanno indotto l’Amministrazione comunale a porre in atto strategie idonee a dare nuovo impulso all’offerta turistica del territorio orientate al coinvolgimento di tutti gli attori interessati direttamente e indirettamente nel settore turistico e aventi l’obiettivo di coadiuvare e supportare le singole imprese per migliorare la loro offerta economica e turistica.

Consapevole che è necessario, in questa ottica, rendere più competitiva la destinazione turistica del Comune di Monte Argentario migliorando gli standard qualitativi dell’offerta complessiva delle strutture, dei servizi e dell’area, l’assessorato al turismo ed alle attività commerciali ha dato avvio ad un progetto pilota che comprende la realizzazione di brevi percorsi on line di formazione indirizzati agli operatori del settore turistico-ricettivo-cibo e bevande residenti nel Comune.

Si tratta di una iniziativa innovativa che, per la prima volta, vedrà l’Amministrazione comunale assumere un ruolo attivo nel settore formativo dei servizi turistici. Per realizzare ciò si è rivolta a specialisti del settore ed ha individuato Me.tri.ca Societa’ cooperativa di Siena che ha approntato “Human Capital Tourism 2022”, una proposta formativa che prevede la realizzazione di dieci distinti corsi di formazione per complessive venti edizioni corsali (n. 2 per tipologia) da svolgersi nel periodo febbraio – maggio 2022 e rivolti agli operatori del settore turistico-ricettivo-F&B (Cibo e bevande) e commerciali in genere che svolgono la propria attività nel territorio comunale.

Nel dettaglio si svilupperanno le seguenti tematiche : Verso una accoglienza di successo (durata 8h) – Conoscere il territorio e le sue eccellenze (durata 8h) – Come fidelizzare il cliente attraverso una corretta customer care e customer satisfaction (durata 8h) – Public speaking nell’ospitalità (durata 6h) – Cosa è lo storytelling per l’hospitality (durata 8h) -Complaints: come gestirli al meglio (durata 8h) – Workshop sull’utilizzo dello storytelling per gli addetti F&B (durata 8h) – Food cost e ingegneria del menù (durata 8h) – Team building e costruzione della fiducia (durata 8h) – Come migliorare la produttività personale e del proprio team (durata 8h).

“Il Progetto HUMAN CAPITAL TOURISM 2022 che questa amministrazione vuole condividere con tutti gli operatori economici ha l’obiettivo di focalizzare l’attenzione sulla qualità dei servizi affinché questi generino una reale accoglienza qualitativa. Saper accogliere un ospite, farlo sentire a suo agio e soddisfare le sue necessità di soggiorno significa ascoltarlo e consigliarlo affinché possa vivere la migliore esperienza possibile e allo stesso tempo, questo, generi un effetto positivo per la propria impresa turistica. L’accoglienza turistica, in questa ottica, è il valore aggiunto che un territorio può offrire per creare una relazione di fiducia con gli ospiti, sempre più social, sempre più viaggiatori consapevoli. Per riuscire a fare questo è necessario un ascolto attivo, una comunicazione empatica e nuove competenze che ci consentano di cogliere le motivazioni delle richieste che ci arrivano dai numerosi turisti che decidono di trascorrere le proprie vacanze nel nostro bellissimo territorio”. Così si è espressa nel presentare il progetto Cinzia Fanciulli, l’assessore al turismo ed attività commerciali, che cura e segue l’iniziativa.

L’accesso ai corsi è gratuito e riservato ai titolari, soci, dipendenti e collaboratori delle imprese del settore che esercitano sul territorio comunale. L’iscrizione dovrà avvenire tramite il seguente link dove gli interessati troveranno tutti i dettagli, i programmi e le date dei percorsi formativi https://www.metrica.toscana.it/human-capital-tourism-2022/