Monte Romano, il sindaco ringrazia il Ministero della Difesa e lo Stato Maggiore dell’Esercito per la collaborazione sulla prevenzione

Riceviamo e pubblichiamo

Il Sindaco del Comune di Monte Romano Maurizio Testa esprime il proprio ringraziamento al Ministero della Difesa ed allo Stato Maggiore dell’Esercito che hanno prontamente risposto alle istanze dell’amministrazione volte a tutelare sia la popolazione locale che il personale militare interessato, dall’emergenza epidemiologica da COVID-19.

In particolare si ringrazia il Consigliere politico del Ministro della Difesa On. Giuseppe Fioroni, al quale erano state espresse le preoccupazioni della cittadinanza in ordine al numero dei militari presenti presso le strutture militari del Poligono di Monte Romano.

Di comune accordo tra le amministrazioni pubbliche interessate sono stati infatti adottati provvedimenti tesi a limitare la presenza, in Poligono, di reparti operativi in addestramento con relativa sospensione delle attività, al fine di ottemperare, in maniera ottimale, al DPCM 9 marzo 2020.

Quanto sopra a conferma della collaborazione che contraddistingue, ormai da anni, il rapporto tra l’amministrazione militare ed il Comune di Monte Romano. L’amministrazione comunale di Monte Romano