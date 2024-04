Mostra Mercato Macchine Agricole: la mappa e le info sui parcheggi

Con l’arrivo dell’edizione 2024 della Mo.Me.Ma., la Mostra Mercato delle Macchine Agricolre a Tarquinia Lido nei giorni 3, 4 e 5 maggio 2024, è utile per i visitatori avere chiare indicazioni sui parcheggi disponibili. La pianta dei parcheggi sopra presentata fornisce una mappa dettagliata di tutte le aree di sosta a pagamento, evidenziandole per tipologia di tariffa.

Gestione delle Aree di Sosta da Parte di D-Management srl

La D-Management srl, responsabile della gestione delle aree di sosta durante l’evento, chiarisce in una nota che si occuperà esclusivamente delle aree contrassegnate in blu e giallo sulla mappa. Le tariffe per le aree blu rimarranno invariate, mentre nelle aree gialle saranno applicate tariffe diverse. Le aree Rosse saranno gestite da terzi con tariffe diverse. Si ricorda ai visitatori che sosteranno nelle aree gestite da D-Management di effettuare il pagamento esclusivamente ai parcometri. È importante notare che i ticket delle aree blu e gialle non potranno essere utilizzati per le aree rosse e viceversa. Si precisa che gli abbonamenti mensili saranno validi esclusivamente per le aree blu.

Informazioni e Contatti Utili

Per qualsiasi informazione riguardante la sosta nelle aree blu e gialle, è possibile contattare la D-Management ai seguenti numeri: 0766 842 679 – 379 116 0662. Gli organizzatori dell’evento rimangono a disposizione per qualsiasi ulteriore assistenza o chiarimento necessario ai visitatori.