“Moving Back”, cresce l’attesa per il nuovo album degli Asterjackers

Se, in un momento difficile, la musica può aiutare a unire anche a distanza, è anche grazie all’impegno di tanti talenti che producono e diffondono musica.

Un altro esempio positivo in tal senso è quello degli Asterjackers, un duo artistico formato da Ilias Brodolini e Matteo Mascioli, dj e produttori Italiani che lo scorso venerdì hanno proposto agli ascoltatori un’ora di spensieratezza e intrattenimento musicale su Radio 105 nel programma INDAKLUBB. Un mix di house music che è possibile riascoltare a questo link.

Il brand Asterjackers nasce artisticamente nel 2013 ma, pur essendo giovane, ha una forte esperienza acquisita nei club, con Ilias e Matteo divenuti importanti personaggi della Night Life Italiana.

La loro prima produzione, Extreme Rush, uscita su Virus T Studio records, ottiene ottimi riscontri nelle vendite e nei supporti da parte di importanti dj. Con l’uscita della loro seconda produzione “Shake”, sempre su Virus T Studio records, riescono a fare un ulteriore step: infatti oltre da essere supportati da importanti dj, riescono ad entrare nelle classifiche di vendita internazionali, una su tutte Beatport.

Gli Asterjackers stanno progredendo molto velocemente nel loro cammino artistico e mirano ad espandere il loro sound in tutto il panorama Edm, grazie anche ad importanti release e collaborazioni discografiche che stanno portando a termine. Da citare in particolar modo la loro sesta produzione proprio in collaborazione con uno dei top dj italiani Maurizio Gubellini “Tool” che ha scalato la classifica di beatport arrivando all 11* posizione.

Dopo quattro recensioni su WeRaveYou nel 2017 gli Asterjackers con il loro brano “Casablanca” prodotto dai Promise Land sono stati chiamati ad esibirsi nel rinomato locale di Miami “Nikki Beach” come ospiti Internazionali per dare il via allo Spring Break nella settimana del famoso festival Miami Ultra.

Di recente ospiti ad M2O nel programma ProvenzanoDjZone gli AJ stanno prendendo sempre più piede nel panorama della musica nazionale ed Internazionale. Nel mese di Aprile sono stati Artisti della settimana nel portale di musica mondiale Spotify con altisonanti ascolti.

Nel mese di agosto (2019) il nuovo singolo dal titolo “Baby i’m Yours’” uscito su una delle più grandi etichette discografiche italiane EgoMusic è stato passato in tutte le stazioni radiofoniche italiane e estere con notevole successo.

Il 2020 è poi iniziato con la pubblicazione a gennaio del nuovo singolo “Rise Up” sulla nota casa discografica italiana Woof Rec in collaborazione con Andrea Belli del Network Italiano Radio 105, e nel mese di Marzo è previsto l’uscita del nuovo singolo “Moving Back “ pubblicato dalla Juicy Music etichetta discografica Americana con studi a Miami del noto Dj Producer Roby Rivera . Il nuovo progetto ha già riscosso numerosi feedback positivi tra i più noti dj mondiali e c’è notevole fermento per la data di uscita del 27 marzo.

“Per noi è una grande soddisfazione – dichiarano i due – anche per il fatto che Rivera è rimasto molto colpito dalla nostra idea di utilizzare in alcuni momenti suoni ripresi da videogiochi anni ’90. Un interesse che ci lusinga: ancor di più il fatto che in pochi giorni si sia passati dall’ascolto dei brani alla stipula del contratto con l’etichetta”.