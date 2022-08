Musica, cocktail e street food: le serate del DiVino all’Alberata Dante Alighieri

Riceviamo e pubblichiamo

Che serate all’Alberata Dante Alighieri: se c’è un punto in cui vivere in piena spensieratezza le serate del DiVino Etrusco, è il panorama più spettacolare e fresco della città, ancora di più con gli spettacoli musicali in programma queste sere.

Non solo: a condire il tutto, il Capolinea Caffè propone, come sempre, non solo il meglio nella scelta di cocktail, bevande ecc, ma anche – in collaborazione con l’enoteca La Velka – qualche consueto sfizio perfetto per le serate DiVine. Per quest’anno, la proposta è a base di polpette e patate fritte.

Ma veniamo alla musica: venerdì 19 agosto, all’Alberata arrivano i No Stop Live, poi per sabato 20 un appuntamento quasi tradizionale delle serate del DiVino Etrusco, con l’esibizione di Soreta e Komorra. Domenica 21 i Latte più, quindi pausa sino a giovedì 25 agosto: quella sera all’Alberata spazio ai Polaroid. Gran finale con due appuntamenti attesissimi: venerdì 26 tornano i Zooma Zooma, mentre sabato 27 a chiudere la rassegna penseranno i Kosacustica.

Senza dimenticare che il giardino dell’Alberata da anni è la cornice del salotto letterario della rassegna, che vedrà una serie di incontri pre serali tra cui l’interessante intervista, in programma domenica 21 agosto alle 18 e 30, a Guido Sileoni, l’artista che ha realizzato il murales a figure etrusche all’ingresso della città.