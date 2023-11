Nasce l’associazione politico-culturale “Tarquinia Insieme”: “Presto il primo incontro per presentarci alla città”

Riceviamo dall’associazione politico-culturale “Tarquinia Insieme” e pubblichiamo

Nasce l’associazione politico-culturale “Tarquinia Insieme”, con l’obiettivo di coinvolgere tutti i cittadini, professionisti, impiegati, studenti, pensionati e chiunque intenda impegnarsi in un comune progetto culturale, politico e sociale, di presenza e di attivismo civico, finalizzato al miglioramento della qualità della condizione economica, sociale e culturale del territorio della Città di Tarquinia.

“Nel nostro simbolo è racchiusa l’essenza di questo movimento, l’idea di una comunità libera che si dà la mano, si stringe per stare insieme, per crescere insieme, per migliorare insieme”. L’obiettivo dunque è ridurre la distanza.

“Tarquinia Insieme – continuano i fondatori – nasce dopo mesi di confronto e di analisi. Abbiamo capito che in un momento dove la politica vive una stagione di profondi personalismi e poco dialogo, dare vita ad un “luogo” dove soprattutto i giovani e le future generazioni possano confrontarsi e partecipare nel modo necessario è fondamentale e rappresenta senz’altro una novità importante destinata a far cambiare e a far migliorare il contesto sociale e culturale della città in cui viviamo e anche del territorio circostante.

Crediamo fortemente nella politica del dialogo, dell’impegno, della riflessione, dell’azione al servizio alla comunità per il bene comune. Una politica che deve combattere il clientelismo, il personalismo e l’autocrazia con il senso di responsabilità personale, e che deve essere visione, capacità di governo in grado di ascoltare e comprendere la società in cui opera.

Prendiamo le distanze dalle recenti e ultime scelte politiche e amministrative che hanno maggiormente evidenziato la necessità di ricostruire un legame profondo con il tessuto sociale partendo dal basso, nel metodo e nel merito e per fare questo riteniamo dunque sia necessario aprirsi alla città, stare insieme alle associazioni di categoria, agli enti, alle scuole, alle imprese, ai comitati, e alle tante persone che, pur riconoscendosi in alcuni partiti o movimenti, non si sentono in questo momento adeguatamente rappresentati o a cui non è data possibilità di espressione o partecipazione attiva.

Teniamo a sottolineare però che crediamo nei partiti politici e nelle loro ideologie, riteniamo quindi che i partiti debbano tornare ad essere la struttura portante e trainante della politica e per questo siamo disposti – fin d’ora – a partecipare ai tavoli di confronto e ad ascoltare chi condivide con noi l’ambizione di divenire una cabina di regia, aperta a realtà che, come la nostra, intendono stare insieme e mettere a disposizione idee, progetti e persone.

Tarquinia Insieme vuole stimolare un sereno dibattito politico-culturale, una profonda riflessione su argomenti di attualità che riguardano la nostra società e soprattutto il suo cambiamento, e contemporaneamente raggiungere l’obiettivo di diventare un laboratorio culturale aperto a tutte le generazioni attraverso l’organizzazione di eventi e la promozione di attività̀ che tendano al coinvolgimento e alla partecipazione attiva dei cittadini alla vita del territorio della Città di Tarquinia.

Siamo pronti dunque ad accogliere proposte, idee, contributi e a realizzare eventi che possano aiutarci a costruire un’idea di città inclusiva, innovativa, che possa concorrere con gli standard europei, dove i cittadini e le imprese possano riconquistare il loro ruolo attivo, facendo si che in maniera volontaria si ritrovino a condividere l’importanza fondamentale della persona, la sua dignità, la sua libertà e che allo stesso tempo si sappiano approcciare al cambiamento e alle critiche in maniera costruttiva.

Un’associazione da intendersi come un think tank, un serbatoio di pensiero e di discussione, una vera e propria casa dove ci sarà spazio per tutti coloro i quali, discostandosi dalle decisioni imposte dall’alto o preconfezionate, intendono non più e non solo professare o chinare il capo, ma soprattutto mettere in pratica nel quotidiano le proprie idee ed azioni per rinvigorire la vita democratica, culturale e partecipativa della città.

I valori nei quali ci riconosciamo sono quelli della democrazia come metodo e strumento di partecipazione attiva, del principio di legalità, dell’ uguaglianza formale e sostanziale dei cittadini, della solidarietà, del riconoscimento dei diritti dell’uomo, della tutela del paesaggio e dell’ambiente che ci circonda.

Le finalità principali dell’Associazione sono:

– la promozione di attività ed eventi culturali come ad esempio la presentazione di libri, l’organizzazione di incontri di studio, conferenze, gruppi di lettura, proiezioni cinematografiche e convegni su questioni scientifiche, politiche, sanitarie, agricole nonché su questioni di attualità anche nell’ottica della sensibilizzazione dei cittadini sulle tematiche sociali;

– la promozione e la valorizzazione del patrimonio architettonico, archeologico, culturale, artistico, materiale e immateriale;

– l’organizzazione di eventi di carattere sportivo, anche in collaborazione con le realtà sportive locali al fine di vedere lo sport quindi non solo come fenomeno di aggregazione e di educazione, ma anche come momento culturale foriero di nuove prospettive in vari settori tra i quali certamente il tempo libero, il benessere, lo spettacolo, il turismo, l’intrattenimento;

– le pari opportunità: ogni persona deve essere posta nella condizione di poter esprimere al meglio le proprie capacità, di perseguire le proprie aspirazioni e, pertanto, vanno contrastate e superate tutte quelle circostanze che sono fonte di discriminazione, di disuguaglianza e di ingiustizia;

– le politiche sociali e i reali interventi a favore delle fasce più deboli che rimettano al centro la persona con i propri bisogni ed esigenze, gestendo meglio le risorse a disposizione;

– le politiche europee sia in termini di aiuto al reperimento di fondi ma anche di condivisione attraverso pubblicazioni delle riforme comunitarie volte a facilitare e sostenere la vita dei cittadini e delle imprese;

– la manutenzione del patrimonio pubblico anche con azioni specifiche, pensando di istituire una vera squadra intervento per ogni quartiere, sul modello di partecipazione attiva delle grandi città, per far accrescere la consapevolezza e il senso civico di ogni cittadino;

– la rivitalizzazione del centro storico attraverso iniziative e politiche mirate, la modifica della Ztl per evitare lo spopolamento delle attività commerciali;

– lo sviluppo dell’innovazione;

– la vicinanza e il sostengo alle imprese, al mondo agricolo e alle settore balneare;

– il sostegno ai giovani e alle categorie protette;

– la tutela dell’ambiente in tutte le sue forme;

– la tutela della salute pubblica in ogni suo aspetto;

– la tutela e il benessere degli animali.

Siamo già a lavoro – concludono i fondatori – per l’organizzazione di alcuni eventi e presto pubblicizzeremo il primo incontro attraverso il quale ci presenteremo alla città, dando cosi il via alla vita di questa nuova realtà.