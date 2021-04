Nasce NEXTEtruria, i giovani per parlare di cultura e società: domenica 18 aprile un evento online con Beatrice Lambertini

Riceviamo e pubblichiamo

Giovani, intraprendenti e dinamici, sono queste le caratteristiche che contraddistinguono i ragazzi di NextEtruria, una nuova associazione fondata da giovani ragazze e ragazzi.

La mission è quella di voler approfondire temi sociali e culturali, temi innovativi ed ecologici affrontando le questioni nel merito e portando alla luce anche problematiche o difficoltà che spesso vengono trascurate.

Il contributo e la collaborazione con gli esperti dei singoli ambiti permetteranno di approfondire le tematiche con contenuti ed esperienze essenziali per un dibattito di qualità.

Dopo il successo del primo evento live, in cui è stato esaminato l’impatto del Covid sulla psicologia umana, con la Dott.ssa Francesca Agostinelli, le attività di NextEtruria proseguono affrontando i disturbi specifici dell’apprendimento, un tema spesso sottovalutato, soprattutto nella prima identificazione e nella successiva assistenza, in particolare nel settore scolastico. L’ospite della serata sarà Beatrice Lambertini, cantante e cantautrice di 21 anni che sul palco di XFactor20 ha emozionato giudici e pubblico da casa, con la canzone “Superpotere” portando, con estrema sensibilità e profondità, il tema dei Dsa sul grande schermo. L’ evento si svolgerà in diretta sulla pagina Facebook NextEtruria domenica 18 aprile alle ore 21, e sarà possibile anche fare domande e confrontarsi direttamente con l’ospite. I responsabili dell’Associazione assicurano che questo è soltanto l’inizio di un percorso sicuramente interessante e coinvolgente che mira a diventare un nuovo percorso culturale che interesserà tutta la provincia di Viterbo e non solo. Per le prossime settimane l’associazione NextEtruria ha già in programma ulteriori incontri sui temi sociali legati alla sanità, alla comunità LGBT, al lavoro, ai giovani, sia a livello nazionale che territoriale, con la consueta qualità e determinazione che li contraddistingue.