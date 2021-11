Natale a Londra, il 9 novembre si accendono l’albero di Natale e le Christmas Lights a Covent Garden

Non è davvero Natale fino a quando i più iconici angoli di Londra non iniziano ad illuminarsi per le festività, e via via la Christmas Lights stanno accendendosi un po’ ovunque, in questi giorni. E anche uno dei luoghi più famosi della città subirà molto presto un restyling invernale: le luci di Natale di Covent Garden inizieranno infatti a brillare da martedì 9 novembre, inaugurando di fatto la stagione del Natale nella famosa piazza.

Al centro delle Christmas Lights di Covent Garden c’è uno dei più grandi alberi di Natale di Londra, che raggiunge un’altezza di 55 piedi e proviene dalla stessa fattoria da cui la famiglia reale prende gli alberi per le sue residente. Per rendere il processo il più sostenibile possibile, vengono piantati tre alberi per ogni pianta abbattuta e alla fine delle festività l’albero verrà riciclato per produrre trucioli di legno.

L’enorme albero sarà addobbato con 30.000 luci e palline giganti, un compito che richiede a una squadra di 60 lavoratori di dedicare 300 ore di lavoro. In totale, 115.000 saranno le luci che abbaglieranno i visitatori di Covent Garden e nella piazza torneranno per un altro anno gli adorabili lampadari giganti di vischio insieme a gigantesche sfere a specchio nel Market Building. Infine, c’è un entusiasmante ritorno dall’anno scorso: la piazza sarà regolarmente spolverata con raffiche di neve finta.