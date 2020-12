Natale a merenda (e in streaming) a Viterbo: creatività, immaginazione e tanta fantasia

Riceviamo dal Comune di Viterbo e pubblichiamo

Natale a Merenda, prodotto dall’associazione Via Del Corso, è uno degli eventi del Natale a Viterbo 2020 (in streaming), promosso dal Comune di Viterbo – Assessorato alla Cultura, al Turismo e allo Sport.

Nell’anno in cui è stato imposto un violento stop all’intero mondo della cultura e degli eventi, Natale a Merenda vuole essere l’espressione della creatività che fa parte di tutti noi e che ci aiuta a esprimere il nostro mondo interiore, e si rivolge innanzitutto al mondo fantastico di tutti i bambini spensierati.

Attraverso la pagina ufficiale di Facebook e Instagram, il numero dedicato di whatsapp e sul canale ufficiale di Youtube , saranno divulgati gratuitamente il 24 e il 25 Dicembre, dalle ore 17,00, due video interessanti ed interattivi per incuriosire, far giocare e divertire i bambini da soli e con i loro genitori.

Protagonista della scena, nella splendida cornice del Bistrot del Teatro di via Cavour a Viterbo, Giancarlo Bartocci di Shake Animazione e il suo staff, nei panni della Renna Rudolf e il suo amico Elfo.

Rudolf e il suo amico Elfo saranno protagonisti di momenti di lettura ad alta voce di fiabe illustrate. Rudolf imparerà a cucinare simpatiche merende natalizie da mangiare con i fratellini, gli amici e i parenti insieme a Donatella di Creative Food for KIDS. L’instancabile renna con l’aiuto di alcune amichette realizzerà anche sorprendenti laboratori di slime e origami e intervisterà un amico poliziotto per invitare i bambini e i genitori ad un uso consapevole del web.

Il pomeriggio di Natale a Merenda è questo e tanto altro ancora, con canti, balli e momenti di magia.

Sui social ufficiali dell’evento viene promosso anche il contest “Nonni, un tesoro da custodire”, rivolto agli artisti dai 4 ai 10 anni che hanno fantasia da vendere.

I bambini vengono invitati a inviare via mail all’indirizzo nataleamerenda@gmail.com o whatsapp 3929475042, il disegno che rappresenta il momento o la cosa più bella che condividono con i nonni. Tutti i disegni saranno pubblicati e il disegno che riceverà più like vincerà un fantastico premio a sorpresa e il CD di Shake Animazione, song for Christmas con 12 canzoni dei cartoni.

Il vincitore sarà comunicato il 25 alle ore 20 circa sempre sulla pagina FB dell’evento. In collegamento ci saranno Emanuele Elo Usai e la nonna influencer più famosa d’Italia Licia Fertz, che parleranno dell’importanza dei nonni e annunceranno la chiusura del contest di disegno.

Insomma tante idee bollono in pentola.

Non rimane che seguire i social dell’evento per scoprire cosa combina la simpatica renna Rudolf a spasso per la nostra splendida città di Viterbo e collegarsi sui social o youtube dalle ore 17 il 24 e il 25 dicembre.

Natale a merenda è online:

sui profili ufficiali dell’evento Natale a merenda FB, IG e sul canale Youtube, dalle ore 17,00 dei giorni 24 e 25 dicembre

sulla pagina FB del Comune di Viterbo, Visit Viterbo

Info line 392 947 5042

Si ringrazia:

Associazione Via del Corso

Anna Bastianelli

Federica Chiarioni

Giada Nassi

Stefania Pasquali

Giancarlo Bartocci di Shake Animazione

Giuseppe Berardino e Vanessa Sansone Bistrot del Teatro

Licia Fertz e Emanuele Elo Usai

Marco Maciariello riprese audio video e montaggio

Averaldo Piazzolla Sostituto Commissario Coordinatore della Polizia Postale

Donatella Tucci di Creative Food for Kids

e il Comune di Viterbo – Assessorato alla Cultura, al Turismo e allo Sport