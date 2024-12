Natale a Vitorchiano: ecco gli eventi festivi dal 8 dicembre al 6 gennaio

Anche a Vitorchiano stanno per accendersi le luci magiche del Natale: è in programma domenica 8 dicembre 2024 a partire dalle ore 16 l’accensione delle luminarie e dell’albero di Natale in Piazza Roma, realizzato dalla Pro Loco Vitorchiano.

L’inaugurazione delle festività natalizie

Ad animare ulteriormente il pomeriggio, l’esibizione delle Majorettes di Vitorchiano e, per la gioia dei più piccoli, l’arrivo di Babbo Natale, invitato dal Comitato San Michele Arcangelo, che intratterrà i presenti con una merenda calda e, dopo l’accensione, accompagnerà i partecipanti a visitare la sua casa allestita nel complesso di Sant’Agnese.

L’evento è reso possibile dal contributo delle associazioni locali, tra cui Carnevale e Cultura, Comitato Festeggiamenti San Michele Arcangelo, Almamousiké, Confraternita e altre: nel corso della giornata sarà inoltre possibile ammirare numerosi presepi allestiti per le vie del borgo. Tra le opere in esposizione, spicca il presepe realizzato dagli studenti della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo “Pio Fedi”, plesso di Vitorchiano, sotto la guida della professoressa Ornella Mei. Il presepe include una riproduzione dell’“Adorazione dei Magi” di Raffaello Sanzio.

Mostre e appuntamenti culturali

Sino al 6 gennaio sarà visitabile la mostra “Natale in Arte 2024”, un itinerario artistico allestito tra il complesso di Sant’Agnese e il palazzo comunale che si articola in tre sezioni: la “Galleria d’Arte Sant’Agnese”, la “Torre degli Artisti” e “I Presepi del Borgo Sospeso”. L’evento è organizzato grazie alla collaborazione dell’EIPAA e prevede anche due mostre mercato di presepi artigianali, curate dal laboratorio “La Nicchia” e da APE – Amici di Padre Ettore – Apurimac.

Il programma prevede poi tutta una serie di appuntamenti culturali e solidali, tra cui l’assegnazione di borse di studio e benemerenze cittadine, la presentazione di libri, il torneo di Subbuteo e la quinta edizione della Corsa dei Babbi Natali. Spazio anche alla solidarietà con le donazioni di sangue AVIS e alla tradizione con la tombolata parrocchiale. Le festività culmineranno con le esibizioni della banda musicale “Fedeli di Vitorchiano” e dell’associazione Almamousiké.