Natale ad Acquapendente: mercatini, spettacoli e divertimento per tutta la famiglia

Il Comune di Acquapendente si prepara ad accogliere il Natale con un ricco programma di eventi che coinvolgerà il capoluogo e le frazioni. Dal 8 dicembre, mercatini, spettacoli, e tanto divertimento animeranno le festività. Scopri tutti gli appuntamenti!

Luci e Atmosfera natalizia

L’8 dicembre, il capoluogo si illumina con il mercatino di artigianato artistico in Piazza Girolamo Fabrizio, seguito da proiezioni e laser show sulla facciata del palazzo comunale. Alle ore 17.00, l’albero di Natale si accenderà, accompagnato dal concerto del coro White Christmas Gospel. Presso la Chiesa di San Francesco, meditazione musicale a cura del coro della Cappella Musicale della Basilica del Santo Sepolcro.

Magia Disney e Concerti

Domenica 10 dicembre, Piazza Girolamo Fabrizio ospita il musical Disney “Se puoi sognarlo puoi farlo” alle ore 16.30. Segue, alle 17.30, “Cantantibus Organis. La musica sacra ad Acquapendente” presso la Chiesa di San Francesco. Iniziative per i più piccoli con casa di Babbo Natale gonfiabile, giostrina, artisti di strada il 17 dicembre dalle ore 16.00. Alle 17.30, arriva Babbo Natale, seguito dalla banda di Acquapendente.

Capodanno in Piazza e Epifania

Il Capodanno in Piazza Girolamo Fabrizio, organizzato dalla Pro Loco, promette divertimento con dj set e festeggiamenti fino a mezzanotte. L’Epifania chiude le celebrazioni con il Concerto dell’Epifania il 5 gennaio e la discesa della Befana il 6 gennaio, entrambi a Piazza Girolamo Fabrizio.

Eventi Culturali e Musicali

La Biblioteca Comunale propone “Aspettando il Natale… in Biblioteca”, con laboratori creativi per i bambini. Appuntamenti musicali al Teatro Boni, tra cui il Concerto di Natale della Junior Band e il Concerto di Natale della Scuola Comunale di Musica.

Festività nelle frazioni

Torre Alfina e Trevinano non saranno da meno con concerti, spettacoli e animazione durante le festività natalizie. Per restare aggiornati, segui la pagina Facebook del Comune di Acquapendente. Un calendario ricco di eventi per celebrare il Natale in allegria e condividere la magia delle festività!