Natale ad Arcidosso: presepi, luci e tradizioni per un mese di festeggiamenti

Pronte ad accendersi, ad Arcidosso, le festività natalizie, tra luci e tradizioni: al via una serie di iniziative che animeranno il paese e la frazione di Salaiola dal 6 dicembre al 6 gennaio. Il giorno del patrono San Niccolò, simbolo di chiusura e apertura dell’anno, sarà celebrato con una solenne messa presieduta dal Cardinale Augusto Paolo Lojudice. Da quel momento, Arcidosso offrirà un ricco programma che include momenti di divertimento, come la pista di pattinaggio su ghiaccio, e spazi di riflessione, con un percorso spirituale attraverso presepi artistici che arricchiranno le vie e le chiese del borgo.

Presepi d’arte e spiritualità: Il cuore del Natale ad Arcidosso

Nel programma, anche il suggestivo percorso tra “Presepi in Rima” di Salaiola, il presepe meccanico nella Chiesa di San Niccolò, un’installazione unica presso la scalinata del Parco della Rimembranza e un affascinante presepe proiettato sui palazzi di Piazza Indipendenza. In esposizione, inoltre, le sculture in legno realizzate dalle monache del monastero di Bethléem in Francia: opere dal forte valore artistico e spirituale che saranno protagoniste di un allestimento in via Cavour curato da Valentina Giambastiani, inaugurato il 6 dicembre.

Eventi, giochi e musica: un Natale per tutti

Il Villaggio degli Orsi e Babbo Natale incanteranno i bambini, mentre gli adulti potranno partecipare a eventi come la Panfortata, il Mercante in Fiera e la Gara di Briscola. La musica avrà un ruolo centrale con concerti e spettacoli che accompagneranno il periodo festivo. I musei saranno aperti per visite culturali, e la comunità si riunirà per la cena di fine anno e l’Epifania. Di seguito il programma completo.

Natale di Luce! 2024/2025

Il programma

Venerdì 6 dicembre San Niccolò santo patrono di Arcidosso



Chiesa di San Niccolò – dalle ore 16.00 Celebrazione eucaristica

presieduta da Sua Eminenza il Cardinale Augusto Paolo Lojudice.



Via Cavour – Benedizione del Cardinale Lojudice del presepe artistico

realizzato con le statue dell’atelier delle Monache di Betlemme.

Allestimento a cura di Valentina Giambastiani.



I Presepi in tutto il paese: Presepe sulle scalinate del Parco della

Rimembranza, Presepe artistico in via Cavour, Presepe meccanico nella

Chiesa di San Niccolò, Presepe dell’Incoronata nell’ingresso del

Castello Aldobrandesco.



La Casa di Babbo Natale e il Villaggio degli Orsi in piazza Cavallotti.



Accensione delle luminarie dalle ore 17.00



Nido di Fate – dalle ore 16.00 Pista di pattinaggio sul ghiaccio. A

partire dalle 18 spettacolo del cabarettista Gianni Giannini e

presentazione del suo ultimo libro.



Da venerdì 6 dicembre a lunedì 6 gennaio 2025 – via Cavour

Pesca di Beneficenza a favore del restauro del campanile della Madonna

Incoronata



Domenica 8 dicembre – Nido di fate

Ore 16.00 Viaggiando tra i colori: quadretti di Natale, laboratorio per

bambini



Sabato 14 dicembre – Nido di fate

Dalle ore 16.00 Segnaposto per la tavola del Natale, laboratorio per

bambini, realizzazione di oggetti natalizi



Domenica 15 dicembre – Teatro degli Unanimi

ore 17.00 la Corale G. Verdi presenta il Concerto di Natale



Giovedì 19 dicembre – Centro Sociale Renato Corsini APS via degli Olmi

ore 18.00 Rifugi Naturalistici Amiata presenta: proiezione del

documentario Rinascere nella Terra, esplorando relazioni resilienti con

la Terra incontro con il regista Raúl Álvarez (spagnolo con sottotitoli

italiani). Aperitivo finale. Ingresso a offerta libera



Giovedì 19 e venerdì 20 dicembre – Teatro degli Unanimi

Ore 21.00 Saggio scuola di musica, gli allievi della scuola di musica si

esibiranno a porte aperte mettendosi alla prova in occasione delle feste

di Natale



Sabato 21 dicembre – Nido di fate

Dalle ore 16.00 Alberi di Natale con cotone e … laboratorio per

bambini



Speciale Salaiola! E dintorni – Montagnole, Fonte Canale…

Dal 21 dicembre all’11 gennaio 2025

Nuova Edizione (la dodicesima) di Presepi in rima, tradizionale

appuntamento, nel piccolo borgo del comune di Arcidosso.

Presepi, accompagnati da rime, da scoprire nelle vie e negli angoli del

paese, nelle piazzette, nella Chiesa …Curiosando qua e là, alla

scoperta di creazioni…



Martedì 24 dicembre

Dalle ore 16.30 – Arriva Babbo Natale!!! Esibizione della street band e

percussion band, lungo le vie del paese fino a raggiungere il Nido di

Fate per il brindisi con i donatori offerto da Avis Arcidosso e alle

17:30 arrivo di Babbo Natale e distribuzione di doni ai più piccoli



Venerdì 27 dicembre – Castello Aldobrandesco

Dalle ore 21.00 La Panfortata, torneo di panforte



Sabato 28 dicembre – doppio appuntamento

Nido di fate – dalle ore 16.00 – Masterchef Christmas cookies,

laboratorio creativo per bambini



a partire dalle ore 23.00, dopo essere stati al Presepe Vivente Un mondo

di pace a Castel del Piano tutti al Castello Aldobrandesco di Arcidosso

per la Festa a tema Chiudiamo in bellezza il 2024



Domenica 29 dicembre – Teatro degli Unanimi

Ore 16.30 Mythos – I miti dello Zodiaco di Giacomo Moscato – Spettacolo

teatrale, storytelling con immagini e musica suonata dal vivo



Lunedì 30 dicembre – Castello Aldobrandesco

Ore 16.00 Ghirlanda del Cavaliere, laboratorio creativo nelle sale del

museo. Un viaggio negli usi e costumi delle festività di un tempo



Martedì 31 dicembre – Castello Aldobrandesco

CENONE DI CAPODANNO info sul menu e prenotazioni 3667472616 (anche

whatsapp) locoarcidosso@yahoo.it



Giovedì 2 gennaio 2025 – Nido Di Fate

ore 21.00 Briscolata di Capodanno, classico torneo di briscola con

gironi a 8 coppie (a cura di Giovanile Amiata)



Venerdì 3 gennaio 2025 – Teatro degli Unanimi

ore 21.30 Capercio in Fiera rivisitazione alla capercia maniera del

classico gioco Mercante in fiera



Domenica 5 gennaio 2025 – Castello Aldobrandesco

Ore 16.00 Sotto il cielo stellato laboratorio creativo alla scoperta

degli astri e delle costellazioni del museo MACO, nel cielo del nuovo

anno



Lunedì 6 gennaio 2025 – Nido di fate

Dalle 16.30 ARRIVA LA BEFANA giochi per bambini accompagnati dalla

nostra simpaticissima befana arcidossina



Polo Museale di Arcidosso – Castello Aldobrandesco

La Rocca Aldobrandesca

Il Centro Studi Davide Lazzeretti

Museo delle Armi

MACO, Museo di Arte e Cultura Orientale

Museo del Paesaggio Medievale Arcidosso

Gli orari dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 18.30

Fino al 20 dicembre aperto solo il venerdì, sabato e domenica. Dal 20

dicembre al 6 gennaio aperto tutti i giorni mattina e pomeriggio, tranne

il 25 dicembre e il 1° gennaio