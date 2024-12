Natale in Musica… a Cavallo: tradizione e spettacolo a Pescia Romana

Sabato 14 dicembre 2024 Piazza delle Mimose, nel Borgo Nuovo di Pescia Romana, ospiterà Natale in Musica… a Cavallo, evento che unisce tradizione, fede e spettacolo in occasione delle festività natalizie. L’organizzazione è a cura dell’associazione Montalto e Pescia Legate Insieme APS, con il patrocinio del Comune di Montalto di Castro e della Provincia di Viterbo. Il via alla manifestazione è previsto alle 15 con la Messa solenne celebrata da Sua Eminenza il Cardinale Angelo Comastri.

Musica e tradizione con la Fanfara a Cavallo

A seguire, l’atmosfera della piazza sarà animata dall’esibizione della Fanfara a Cavallo della Polizia di Stato: un’opportunità che promette di trasformare il centro di Pescia Romana in uno scenario di grande suggestione, dove la magia del Natale si fonderà con l’eleganza e l’energia della musica equestre.

Un evento per valorizzare il territorio

L’iniziativa mira a far riscoprire il senso di comunità e la bellezza delle tradizioni locali, con la partecipazione di figure istituzionali di rilievo, tra cui il Presidente della Provincia di Viterbo, Alessandro Romoli, e la Sindaca di Montalto di Castro e Pescia Romana, Emanuela Socciarelli. Marco Lenci, Presidente dell’associazione organizzatrice, e il Vicepresidente Gaetano Castelli hanno invitato tutti a partecipare numerosi, sottolineando l’importanza di un evento che combina fede, cultura e spettacolo.