Natale, le festività a Santa Fiora tra tradizione e magia

Le festività natalizie nel suggestivo borgo di Santa Fiora rinnovano la magia delle tradizioni con eventi imperdibili. Tra le attese iniziative, la Fiaccolata del 30 dicembre, la suggestiva atmosfera del presepe vivente il 27 dicembre, concerti, il torneo di panforte e la festa in piazza il 31 dicembre per dare il benvenuto al nuovo anno. Il 6 gennaio, la Befana conclude le celebrazioni in un clima di grande partecipazione.

Azzurra Radicchi, vicesindaco e assessore al Turismo di Santa Fiora, sottolinea l’importanza di preservare e trasmettere il ricco patrimonio storico e tradizionale del borgo, un elemento cruciale nell’attrarre turisti. Il Natale diventa così un periodo speciale, grazie all’impegno dei volontari delle associazioni locali che contribuiscono a rendere unica questa esperienza festosa.

Ecco il programma completo delle festività natalizie:

Sabato 9 dicembre, ore 17, Torneo di Panforte Sotto al Portone

Domenica 17 dicembre, ore 17, Piccolo concerto a Natale spettacolo musicale per bambini al Centro Giovani

Giovedì 21 dicembre, ore 17, Torneo di Panforte Sotto al Portone

Domenica 24 dicembre, ore 16 Babbo Natale in piazza Garibaldi

Martedì 26 dicembre, ore 17 e 30, Concerto della Corale C. Vestri alla Pieve delle Sante Flora e Lucilla

Mercoledì 27 dicembre, ore 16, Cinema per bambini

Mercoledì 27 dicembre, ore 21 Presepe vivente nel centro storico

Giovedì 28 dicembre, ore 17 Torneo di Panforte memorial Lamberto, con il coro dei minatori di Santa Fiora, Sotto al Portone

Venerdì 29 dicembre, ore 16 Avengers Infinity Cosplayer in piazza Garibaldi

Sabato 30 dicembre, ore 17.30 La Fiaccolata 2023

Domenica 31 dicembre dalle ore 22:30 l’ultimo dell’anno in piazza Garibaldi con Dj set a cura di Matte Shaker

Lunedì 1° gennaio, ore 17:30 “A passo di Valzer” spettacolo a cura della Filarmonica Pozzi al Teatro Camilleri

Sabato 6 gennaio ore 16, la Befana in piazza Garibaldi. Alle 17Torneo di Panforte dei bambini Sotto al Portone

Domenica 7 gennaio, ore 10, torneo di tiro con l’Arco e a seguire pranzo a Sant’Antonio.