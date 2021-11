NataleaTarquinia: un hashtag per vetrine e addobbi dei negozi in città

Riceviamo e pubblichiamo

Un albero tutto rosa inaugura le decorazioni di Natale dei negozi locali su “Io Compro A Tarquinia”, il network nato su Facebook per incentivare l’acquisto nelle attività della cittadina, arrivato ormai ad oltre 2.200 membri.

L’ultimo appello è festoso, divertente ed aperto a tutti, dentro e fuori dal gruppo: postare sui social le foto delle vetrine e dei nostri negozi preferiti addobbati per le feste, con l’hashtag #NataleaTarquinia. Un modo, semplice e simpatico, che abbiamo tutti noi per sostenere il commercio cittadino, incentivando i nostri amici a fare come noi, e ad andare a vedere quanto è bello e ben fornito il nostro negozio o locale preferito.

L’hashtag è stato lanciato con l’originale ed irresistibile albero di Natale rosa del Cin Cin bar, che, nonostante sia ancora in fase di allestimento, è già un delizioso abbellimento per il Lido di Tarquinia, essendo anche visibile da strada. Un albero che ci ricorda come le vetrine accese ed illuminate siano un elemento fondamentale per rendere belle ed accoglienti le strade cittadine: cosa aspettiamo allora, aiutiamole ad essere sempre più luminose! #NataleaTarquinia