Necropoli di Tarquinia, sabato 14 marzo apertura straordinaria delle tombe dei Tori e degli Auguri

Sabato 14 marzo 2026 due tra le più importanti tombe dipinte della Necropoli dei Monterozzi saranno eccezionalmente aperte al pubblico.
Si tratta della Tomba dei Tori e della Tomba degli Auguri, due ipogei del VI secolo a.C. celebri in tutto il mondo per i loro cicli pittorici. Per l’occasione i visitatori potranno entrare direttamente negli ambienti sotterranei e osservare da vicino le pitture, senza la barriera protettiva delle porte a taglio termico normalmente installate per motivi conservativi.
Tra le scene più note figurano l’agguato di Achille a Troilo, figlio minore del re Priamo, nella tomba dei Tori e la rappresentazione dell’ordalìa del Phersu nella tomba degli Auguri.
Due visite guidate gratuite con prenotazione
Per l’evento sono previste due visite guidate gratuite, incluse nel prezzo del biglietto di ingresso alla necropoli, con partenza alle 10:00 e alle 11:30.
Le visite saranno curate dal direttore del Parco Archeologico di Cerveteri e Tarquinia, Vincenzo Bellelli, insieme ai suoi collaboratori.
L’accesso sarà a numero chiuso, con un massimo di 30 partecipanti per turno, per garantire la tutela delle delicate pitture.
Come partecipare
La partecipazione richiede prenotazione obbligatoria online scrivendo all’indirizzo pa-certa.info@cultura.gov.it, indicando:
- orario preferito (10:00 oppure 11:30)
- numero dei partecipanti
- nominativi dei visitatori.
Le prenotazioni saranno accettate fino a esaurimento dei posti disponibili.
Informazioni per i visitatori
I partecipanti dovranno acquistare il biglietto presso l’ingresso principale della necropoli, in via Ripagretta, almeno 15 minuti prima dell’inizio della visita. Successivamente sarà necessario raggiungere con mezzo proprio le due tombe, situate in località Secondi Archi. L’iniziativa potrà essere annullata in caso di condizioni meteo avverse o altre cause di forza maggiore.
