Nell’ambito del premio cinema “Sergio Pastore” una sezione arte intitolata a Omero Bordo

Il Premio Cinema Indipendente “Sergio Pastore” è intitolato alla memoria del Regista, Produttore e Giornalista, in seguito alla realizzazione del cortometraggio documentario “SERGIO PASTORE UN AMMIREVOLE INDIPENDENTE” che sarà proiettato durante la conferenza Stampa. Questo premio è dedicato a chi ha e ha avuto il coraggio di andare avanti con i propri progetti pur non avendo grandi “colossi” al proprio fianco, e ha mantenuto nelle sue opere l’integrità del proprio pensiero …; in più questo premio vuole interpretare l’importanza dei Diritti Umani nella Libertà, così come ha fatto Sergio Pastore nella sua vita portando avanti le sue idee senza condizioni, affermando il Diritto alla Libertà degli Autori, degli Interpreti e degli Sceneggiatori.

Il 20 Settembre 2023 alle ore 17,30, si terrà presso la Sala del Carroccio in Campidoglio la Conferenza Stampa in cui verranno presentati gli Autori e i titoli dei film premiati, con le motivazioni stabilite dalla commissione dei giurati, presieduta dal dott. Franco Mariotti (Vicepresidente del Sindacato Giornalisti Cinematografici Italiani), e formata da grandi professionisti del settore: Graziano Marraffa (Presidente Archivio Storico del Cinema Italiano), Prof. Marco Sani (Fondatore del Premio cinematografico “Fregene per Fellini”, saggista e produttore indipendente).

La serata di premiazione si terrà il 25 di settembre presso la casa del cinema di Roma alle ore 17 dopo la proiezione del film “ Occhio alla vedova “ ( 1975) di Sergio Pastore che inizierà alle ore 15,30.

La Premiazione con la Direzione artistica e conduzione del soprano e attrice Sara Pastore inizierà con i saluti della giornalista Laura Pastore, l’apertura dell’On. Yuri Trombetti Presidente Commissione Patrimonio Roma Capitale ed i saluti dell’On. Giorgio Simeoni Presidente Commissione Giubileo Regione Lazio. Nel corso della serata verrà presentato il corto “The War” di Sara Pastore

La Madrina d’Onore della serata è l’attrice Giovanna Ralli, eccezionale interprete del Cinema e del Teatro Italiano, che riceverà un Premio speciale alla Carriera tributatogli dal Consiglio Regionale del Lazio, ente patrocinatore della seconda edizione del “Premio Sergio Pastore”.

Quest’anno il Premio Cinema Indipendente Sergio Pastore ha aperto la sua sezione Arte intitolandola ad Omero Bordo, “l’ultimo degli Etruschi”, che sarà ricordato da sua figlia Daniela Bordo. Questo premio sarà consegnato all’On. Sottosegretario Prof. Vittorio Sgarbi, al giornalista Osvaldo Bevilacqua e all’attrice Elisabetta Pellini.

Premio Giornalismo RAI a Osvaldo Bevilacqua ed a Gianni Maritati Il Premio alla Carriera è attribuito all’Autore e Produttore Amasi Damiani, e all’Autrice e Produttrice Donatella Baglivo; il Premio alla Memoria è dedicato all’Autore e Produttore Alfredo Angeli, e verrà ritirato dal figlio Autore Christian Angeli; il Premio Docufilm è attribuito all’Autore Franco Angeli per “LA VERA STORIA DI LUISA BONFANTI” (2021), progetto curato con tenacia e coraggio encomiabili; il Premio Documentario è attribuito all’Autore Fabio Luigi Lionello per “LETTERE CAFFE’ UN SOGNO DI FINE SECOLO” (2022), dedicato alla distinta realtà culturale romana fondata nel 1999 da Enza Li Gioi e Riccardo Mannelli; il Premio Lungometraggio è attribuito all’Autore Angelo Antonucci per “GOFFREDO E L’ITALIA CHIAMO’” (2022), dedicato al patriota Goffredo Mameli, e all’Autore e Produttore Francesco Bonelli per “L’AMORE ALLEGRO” (2022), acuta commedia sentimentale contemporanea; il Premio Cortometraggio è attribuito all’Autore e Interprete Pierfrancesco Campanella per “IL PROVINO” (2022), paradossale analisi di tematiche sempre attuali, e all’Autrice Ida Sansone per “L’ULTIMO TRAGHETTO” (2022), incentrato sui temi della solidarietà e dei sentimenti tra i più deboli; il Premio Opera Prima Lungometraggio è attribuito all’Autore Walter Garibaldi per “NONNA CI PRODUCE UN FILM” (2022), prototipo insolito di commedia corale; il Premio Opera Prima Cortometraggio è attribuito all’Autrice Emma Cecala per “MANCO MORTO” (2022), ironico e sorprendente ritratto sociologico di ambientazione siciliana; il Premio speciale alla Carriera è attribuito all’Autore della Cinematografia Nino Celeste, all’attrice Gabriella Giorgelli e all’attore Andrea Roncato per l’esemplare prestigio dei rispettivi percorsi professionali nel Cinema Italiano e Internazionale; il Premio Giornalismo è attribuito a Angelo Perfetti ed a Lucilla Quaglia; il Premio Ufficio Stampa è attribuito a Carola Assumma; verrà tributato un affettuoso ricordo dell’attore Tiberio Murgia, caratteristico coprotagonista del Cinema Italiano in film epocali; Verrà inoltre consegnato un premio al Cinema Albanese, attribuito all’Autore Besnik Bisha per “INANE” (2019), straordinario esempio di stile cinematografico.

La targa premio riproporrà un dipinto originale creato appositamente dall’attrice e soprano Sara Pastore per l’occasione. Verrano consegnate anche tre litografie della pittrice Teresa Coratella. L’Evento è realizzato in partnership con Annuario del Cinema News, Archivio Storico del Cinema Italiano Associazione Culturale Onlus e Associazione Culturale Spazio Teatro 80. Sponsor ufficiali: LTM srl ,Banca generali private, Ponte Sisto edizioni, Studio salomone, Studio 81, N.C.C. Italia, Ars Historia Romana, Pasticceria Adrianense, Ristorante Mino,gioielli Birillio