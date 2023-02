“Ni Sipeli: l’amore libera”, sabato a Montalto la presentazione del romanzo di Cristina Vignato

Riceviamo dal Comune di Montalto e pubblichiamo

Sabato 4 marzo alle ore 18, presso la sala piccola di San Sisto, si terrà la presentazione del romanzo “Ni Sipeli: l’amore libera” scritto dall’autrice Cristina Vignato. Il libro racconta due storie che si intrecciano: quella di Emma, giovane imprenditrice vicentina, e di Onaya, ragazzina catturata e venduta a Cuba come schiava. Due mondi diversi, due tempi diversi, ciò che le accomuna è la fede nell’amore.

La presentazione sarà condotta da Sabina Castelfranco, giornalista di CBSnews, che intervisterà l’autrice per farci conoscere i dettagli inediti del libro e il processo creativo che l’ha portata a scriverlo. Cristina Vignato, nata a Vicenza, è una counselor olistica e Maestra di Registri Akashici, una ricercatrice dell’anima che si sperimenta da quasi 20 anni in percorsi di crescita personale e sostiene le persone nei momenti di difficoltà a ritrovare il proprio progetto animico. Il romanzo d’esordio di Vignato affronta temi universali come l’amore, la libertà e la contraddizione del potere costituito.

La presentazione del libro “Ni Sipeli: l’amore libera” sarà un’occasione per conoscere l’autrice e immergersi in una storia intensa e coinvolgente, che insegna che la vita è solo un gioco di ruoli per l’evoluzione dell’essere, dove regno spirituale e materiale si toccano di continuo perché mai separati.

L’evento è aperto a tutti e sarà l’occasione per scoprire la bellezza dell’arte della scrittura e per confrontarsi su temi che ci accomunano come esseri umani.