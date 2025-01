Nicole Errani, giovanissima artista di strada, protagonista ieri sera su Rai Uno

Un po’ di Tarquinia su Rai Uno, dove ieri sera è stata protagonista Nicole Errani, giovane giocoliera di 17 anni proveniente da una famiglia circense che ha partecipato alla prima puntata del talent show “Dalla Strada al Palco”, condotto da Nek e Bianca Guaccero, andata in onda il 10 gennaio. Il programma, dedicato agli artisti di strada, ha registrato oltre 3 milioni di spettatori e il 19% di share, offrendo grande visibilità ai partecipanti.

Dalla strada al palco: il percorso di Nicole

Specializzata in giocoleria in bouncing, una tecnica che utilizza palline rimbalzanti, Nicole ha iniziato a coltivare la sua passione all’età di 11 anni, ispirata dal cugino. Le sue prime esibizioni in strada sono arrivate a 12 anni, aiutandola a superare la paura del pubblico. Attualmente frequenta il quarto anno di liceo e vive in una roulotte a Tarquinia con la sua famiglia, con cui viaggia in tutto il mondo grazie al loro circo.

L’esibizione e il messaggio di Nicole

Durante il programma, Nicole ha presentato un numero di giocoleria in bouncing, dimostrando il frutto di anni di pratica e dedizione. “Questo lavoro mi ha insegnato a sentire le persone”, ha dichiarato la giovane artista, che continua a perfezionare la sua tecnica. La partecipazione al talent show rappresenta un importante traguardo per la giocoliera, che ha potuto portare sul palcoscenico nazionale la sua arte circense.