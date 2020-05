Niente colazione a buffet e smartphone come chiavi: come saranno gli hotel di Londra dopo il lockdown

Gli ospiti che arrivano negli hotel di Londra dovranno probabilmente effettuare il check-in online in anticipo e recarsi direttamente nelle loro stanze, non accompagnati, per contribuire a mantenere al minimo il contatto diretto una volta che si riaprirà dopo il lockdown. Un servizio dell’Evening Standard mette in luce i possibili, spesso radicali, cambiamenti con cui gli ospiti degli hotel dovranno confrontarsi una volta che si allenteranno le restrizioni.

Coloro che soggiorneranno nelle camere al primo e al secondo piano potrebbero essere invitati a utilizzare le scale in modo che gli ospiti ai piani superiori possano utilizzare gli ascensori uno alla volta.

Gli albergatori stanno cercando una serie di soluzioni per far sentire gli ospiti al sicuro dal rischio di infezione da coronavirus che renderà l’esperienza di soggiornare in un hotel, anche di lusso, molto diversa dall’era pre-pandemica.

Susanne Traudt, direttrice generale del South Place Hotel nella City, ha dichiarato di sperare di riaprire a luglio. Invece di chiavi di plastica in stile “carta di credito”, è probabile che gli ospiti debbano scaricare un’app che trasformerà i loro smartphone in una chiave.

Anche così, la lobby dovrà essere ridisegnata in modo che gli ospiti che desiderano effettuare il check-in manuale possano attendere in sicurezza a distanza dagli altri ospiti e dal personale.

La maggior parte del personale indosserà mascherine e le porte interne saranno lasciate aperte ove possibile per ridurre il contatto e massimizzare il flusso d’aria. Una caratteristica familiare che sembra destinata a scomparire è la colazione a buffet. Invece le richieste per la colazione dovranno essere ordinate al tavolo, o anche dalla camera da letto. È probabile che anche l’iconico portiere all’ingresso degli hotel esclusivi possa vittima dell’era del distanziamento sociale.

Ben Danielson, direttore generale del Royal Crescent Hotel and Spa di Bath, ha dichiarato: “Dovremo portare la pulizia a un nuovo livello e sarà molto importante essere visti come puliti. Il personale addetto alle pulizie sarà molto più visibile del normale. ” Ha poi aggiunto che l’hotel sta parlando con i fornitori del possibile utilizzo dei sistemi di nebulizzazione per la sterilizzazione.

Nella maggior parte degli hotel, gli ordini di servizio in camera saranno lasciati fuori dalla stanza dal cameriere che si ritirerà dopo averlo lasciato nel corridoio. I tovaglioli usa e getta e le bustine monouso per condimenti diventeranno probabilmente la norma.

La gamma di trattamenti nelle spa degli hotel sarà probabilmente ridotta con trattamenti come quelli per il viso che saranno vietati, ma le lezioni di yoga e pilates continueranno, in particolare dove possono svolgersi all’aperto nei giardini o sulle terrazze. Anche le saune sembra non potranno riaprire a breve termine, anche se gli albergatori sono più fiduciosi che sulle piscine.

Kate Nicholls, amministratore delegato del gruppo industriale UKHospitality, ha dichiarato: “Non ci sarà un approccio unico per tutti, e molte aziende dovranno affrontare tutte assieme le sfide di un ristorante, un bar e una palestra. Molti hotel hanno ospitato lavoratori chiave durante la crisi, per cui avranno familiarizzato con abitudini preziose e saranno in grado di metterle in pratica rapidamente.”