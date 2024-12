“Non è mai troppo Manzi”: il Teatro Boni di Acquapendente celebra il Maestro che ha insegnato all’Italia del ‘900

Un omaggio a una figura di riferimento della cultura e del costume dell’Italia del Novecento: è quanto riserva il Teatro Boni di Acquapendente, diretto da Sandro Nardi, dedicando un evento speciale a uno degli educatori più influenti della storia italiana.

Sabato 14 dicembre 2024 alle ore 17 e 30, con ingresso gratuito, sul palco del teatro arriva “Non è mai troppo Manzi. Storia di un’Italia e di un Maestro che le insegnò a imparare”, evento che celebra Alberto Manzi in occasione del centenario dalla nascita.

Un omaggio al Maestro che insegnò all’Italia a imparare

L’appuntamento prende ispirazione da un incontro significativo ideato dalla Consulta per il Sociale di Pitigliano, guidata da Francesco Orsini, che ha già celebrato i 100 anni dalla nascita di Manzi nel comune toscano in cui fu sindaco: un’iniziativa che è sia un omaggio a un grande maestro che un dono per far conoscere meglio l’uomo che ha rivoluzionato la storia dell’educazione in Italia. Ora il Teatro Boni raccoglie il testimone e rilancia, trasformando l’idea in una proposta teatrale con l’auspicio di diffonderla nei teatri e nelle piazze d’Italia.

Sul palco, Silvia Mobili, giornalista di Radio Capital nota per il suo stile brillante e coinvolgente, e Emilio Celata, attore simbolo del Teatro Boni: la loro interpretazione darà vita a un racconto che celebra l’eredità educativa di Manzi.

L’eredità di Alberto Manzi

Alberto Manzi (1924-1997) è noto soprattutto per la trasmissione televisiva “Non è mai troppo tardi”, andata in onda tra il 1960 e il 1968, attraverso cui insegnò a milioni di italiani a leggere e scrivere. Il suo approccio andava oltre le semplici competenze linguistiche: Manzi educava al pensiero critico, alla libertà e alla dignità personale. Grazie alla sua creatività e umanità, trasformò la scuola in un luogo di crescita personale e collettiva, lasciando un segno indelebile nella storia culturale del nostro Paese.

Il Teatro Boni si trova ad Acquapendente (VT) in Piazza della Costituente, 9. Per prenotazioni e informazioni è possibile contattare il sito teatroboni.it o chiamare i numeri 0763 733 174 e 334 161 55 04.