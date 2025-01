Non solo Conad: nuova gestione per il Bova’s The Grill di Tarquinia

Con l’inaugurazione del Conad Superstore di Tarquinia, avvenuta stamani, è stato ufficializzato anche il cambio di gestione del ristorante situato nelle vicinanze. Il locale, Bova’s The Grill, Steak House, Restaurant Burgers, è ora affidato alla gestione di Sara Barreca, che introduce un nuovo concept con un ambiente formale ed elegante. Il ristorante propone un menu rinnovato, con piatti accessibili a tutte le fasce di clientela e la possibilità di personalizzare l’offerta per eventi privati, come compleanni, comunioni e battesimi.

Spazi ampi e eventi all’aperto

Il Bova’s The Grill mette a disposizione un’ampia area esterna coperta, che nei mesi più caldi sarà utilizzata anche per eventi musicali dal vivo, tra cui karaoke e balli di gruppo. Il locale include inoltre un bar interno, attivo dalle 8 alle 12 e 30 e dalle 14 e 30 alle 20, con un servizio completo che spazia dalle colazioni agli aperitivi fino ai pranzi veloci, tutti preparati con ingredienti a km 0 provenienti dal territorio.

Posizione strategica e contatti

Situato in una posizione strategica, nei pressi dell’uscita principale dell’autostrada a Tarquinia, il ristorante dispone di un ampio parcheggio, risultando una soluzione ideale anche per gruppi organizzati, camionisti e autotrasportatori. Per maggiori informazioni e prenotazioni, è possibile contattare il locale al numero 0766 809 111 o via WhatsApp al 338 193 24 32.